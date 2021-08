Questa sera, martedì 3 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20 su La7 andrà in onda uno speciale di Non è l’Arena, il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti. Si tratta di uno speciale registrato pochi giorni fa a Roma (nella foto una immagine scattata in studio proprio durante la registrazione) e dedicato ad un fatto di cronaca avvenuto in Sardegna a luglio 2019: due ragazze violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca.

La vicenda sembra avere alcune analogie con il caso del figlio di Beppe Grillo, per il quale la Procura, la stessa, di Tempio Pausania ha chiesto l’archiviazione. Giletti, che nel suo programma di Ciro Grillo si è occupato a più riprese negli scorsi mesi, si chiederà perché la pm non creda alla ragazze ritenendo non attendibile la loro versione e lo farà raccogliendo la testimonianza delle due ragazze che hanno deciso di raccontare la loro storia dopo che si sono viste chiudere la loro indagine sulla violenza sessuale con una richiesta di archiviazione in meno di un anno dalla stessa Procura, che invece ha analizzato la vicenda di Grillo jr per quasi 2 anni.

Per Giletti si tratta del ritorno in onda, dopo la pausa estiva e dopo le parole pronunciate al termine della stagione di Non è l’Arena. Parole che sembravano annunciare l’addio all’emittente di Urbano Cairo. Ma il giornalista, a quanto risulta a TvBlog, è sempre più vicino al rinnovo del contratto.

Dopo lo speciale di questa sera e prima di rientrare a pieno regime a settembre con la nuova edizione di Non è l’Arena, Giletti tornerà in televisione in un contesto per lui insolito, ossia quello del Power Hits Estate 2021 di Rtl 102.5. Il conduttore, infatti, sarà sul palco dell’Arena di Verona il 31 agosto in diretta, oltre che sull’emittente radiofonica (anche in radiovisione), su Sky Uno e Tv8 dalle ore 21.00. Insieme a lui ci saranno Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari.