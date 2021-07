Va via o resta? TvBlog è in grado di anticipare che Massimo Giletti è vicinissimo all’accordo per il rinnovo con La7. Eppure il conduttore si era congedato dal pubblico di Non è l’Arena a giugno scorso con parole dal sapore di addio.

Nulla da fare, dunque, per il suo ritorno in Rai, anche se sono confermate le voci di un interessamento da parte di Ludovico Di Meo, direttore di Rai2.

In attesa che arrivi l’annuncio ufficiale dell’accordo con Urbano Cairo, per Massimo Giletti è già fissata la data del rientro in video. Martedì 3 agosto, infatti, in prime time su La7 andrà in onda uno speciale di Non è l’Arena dedicato al caso di due ragazze violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca a luglio 2019 in Sardegna. Una vicenda avvenuta nello stesso periodo del caso Grillo Jr, per il quale la Procura, la stessa, di Tempio Pausania ha chiesto l’archiviazione.

Giletti si chiederà perché la pm non crede alla ragazze ritenendo non attendibile la loro versione e raccoglierà la testimonianza delle due giovani che hanno deciso di raccontare la loro storia dopo che si sono viste chiudere la loro indagine sulla violenza sessuale con una richiesta di archiviazione in meno di un anno dalla stessa Procura che invece ha analizzato la vicenda di Grillo jr per quasi 2 anni. Due donne che non solo hanno avuto il coraggio di denunciare la violenza subita, ma che hanno deciso di lottare per vedersi riconosciuta la possibilità di dire la loro verità in aula e lasciare decidere ad un giudice quello che è successo quella notte.

L’appuntamento con lo speciale è per martedì 3 agosto a partire dalle ore ore 21.20, subito dopo In Onda. Il ritorno di Non è l’Arena è invece fissato per settembre, dettagli del contratto permettendo.