“Buongiorno caro Fedez, l’altro giorno ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste. Ha accusato Fuori dal coro di voler indagare sulle sue tendenze sessuali. Ecco, no, noi non abbiamo mai pensato – e mai penseremo – di indagare sulle sue tendenze sessuali. Chi conosce Fuori dal coro sa che noi ci occupiamo dei problemi dei cittadini, quindi anche questa sera di quello ci occupiamo, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità, ma noi non ci occuperemo di lei, non avremo servizi sulla sua sessualità, ma in generale non avremo servizi su di lei”.

Ha esordito così Mario Giordano nell’ultima puntata di Fuori dal coro per rispondere alle dichiarazioni fatte da Fedez nelle sue stories Instagram lo scorso sabato sera. Su Instagram, infatti, Fedez aveva denunciato le domande che una giornalista della redazione di Giordano avrebbe fatto ai suoi amici di infanzia circa la sua presunta omosessualità, giornalista con la quale poi lo stesso Fedez avrebbe parlato al telefono. Era arrivata immediata già sabato sera la replica di Fuori dal coro, affidata ad un post su Facebook firmato dallo stesso Mario Giordano, che nelle stories veniva attaccato in prima persona dal rapper.

Giordano però non ha solamente replicato a Fedez, ma lo ha anche accusato di attaccarlo per i suoi difetti fisici, ovvero la voce che veniva imitata in una delle stories. “Mi stupisce però che lei, il paladino dei diritti civili, il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà, lei si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, lo dica su quello che dico, su quello che penso: non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è i campioni dei diritti civili. Non le pare?” ha aggiunto ironizzando in maniera provocatoria.

Per infierire con un ulteriore colpo Mario Giordano però è andato anche a recuperare alcuni testi delle canzoni di Fedez e a citare il più recente episodio di Muschio Selvaggio con le risate di Fedez sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. “Di lezioni da lei, caro Fedez, noi non ne prendiamo” ha quindi aggiunto Giordano, che ha rivolto poi un ultimo appello al rapper: “Deve avere rispetto dei nostri inviati perché per raccontare le storie degli italiani ogni settimana gli inviati di Fuori dal coro rischiano. Non vengono ad indagare sulle sue tendenze sessuali, vanno in giro nelle periferie d’Italia, nei quartieri a rischio, non stanno lì nella torre del grattacielo di lusso di Milano”.