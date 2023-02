Fedez ha interrotto il silenzio social calato con la fine del Festival di Sanremo, dopo la storia pubblicata nelle scorse ore, ma rimossa a stretto giro. Riprendendosi a casa sua (per gli appassionati del gossip che possono stare così tranquilli nel sapere che il rapper non è stato sbattuto fuori casa da Chiara Ferragni), Fedez per prima cosa mostra nelle stories Instagram un video in cui è al telefono con una giornalista di Fuori dal coro, con la quale conversa riguardo a delle domande che la giornalista avrebbe posto a degli amici d’infanzia di Fedez circa il suo orientamento sessuale.

Poi va all’attacco del programma di Mario Giordano: “Cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi. Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del ca**o tipo queste. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca**o”.

Fedez continua poi il suo sfogo nelle stories successive: “Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino, teste di ca**o”.

Arriva però nel frattempo già la replica di Fuori dal coro, firmata da Mario Giordano e pubblicata sulla pagina Facebook del programma: “Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

A questo punto Fedez nelle sue stories Instagram condivide un frammento audio della chiamata in cui la giornalista o presunta tale dice: “Lo mandiamo in onda a Fuori dal coro, sto facendo delle domande per quello”.