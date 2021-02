Secondo Dagospia la vera spina nel fianco di Barbara d’Urso a Mediaset si chiama Maria De Filippi. Lo scrive, senza troppi giri di parole, il sito diretto da Roberto D’Agostino, a proposito della chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso, che come rivelato da TvBlog nei giorni scorsi, rischia seriamente di non tornare in onda nella prossima stagione (la sensazione è che il discusso endorsement via Twitter del segretario del Pd non basterà ad evitarlo).

Secondo Dagospia, che per primo due giorni fa ha lanciato la notizia dello stop anticipato a Live (che da aprile sarà sostituito dalla versione serale di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti), tra i corridoi del Biscione, Barbara d’Urso non sarebbe molto amata.

Dietro la chiusura del programma non ci sarebbero le facilmente intuibili tensioni tra Lucio Presta di Arcobaleno Tre (che negli ultimi mesi si è esposto pubblicamente verso d’Urso e vertici Mediaset) e il manager della d’Urso Marco Durante (la LaPresse da qualche tempo cura anche gli interessi di Rita Dalla Chiesa e di Belen Rodriguez, ex Arcobaleno Tre), bensì la presunta rivalità con la De Filippi. Dagospia racconta che tutto sarebbe nato quando Maria “ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla D’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni“.

Non avendo avuto il piacere di leggere il contratto della De Filippi non siamo in grado di confermare la veridicità dell’indiscrezione (attualmente non smentita) del solitamente ben informato sito Dagospia. Quel che sappiamo – da umili telespettatori – è che effettivamente i personaggi attualmente legati al mondo ‘De Filippi’ sono praticamente spariti dai salotti pomeridiani e serali della d’Urso. Che sia una curiosa coincidenza o meno, non è dato sapere. Almeno per il momento.