Il set di Mare Fuori 4 è ufficialmente aperto. Non è una notizia dell’ultima ora: l’annuncio che a fine maggio sarebbero cominciate le riprese della quarta stagione della serie fenomeno della Rai (e di RaiPlay) è stato dato a suo tempo, il che ha permesso a numerosi fan di raggiungere il set napoletano per incontrare i propri beniamini e, perché no, dare uno sguardo alle riprese dei nuovi episodi.

Tutto questo entusiasmo, però, sta creando non pochi problemi proprio al set, alle prese con il rumore generato dalla presenza degli appassionati della serie proprio a pochi metri di distanza dai luoghi delle riprese. Se fino ad oggi il cast aveva sperimentato l’affetto del pubblico solo per vie virtuali o in occasioni particolari sempre extra-set, ora la situazione è cambiate, e sta causando non pochi problemi.

Mare Fuori Doc 3 e Mare Fuori 4 raccontano le riprese e il set tramite i social, per non interrompere la “magia” con il pubblico A farsi portavoce di questi disagi è stato Ivan Silvestrini, regista della quarta stagione, che tramite alcune storie sui social ha commentato le difficoltà che cast e troupe stanno incontrando, soprattutto di fronte ad alcune delicate scene. Silvestrini, ad esempio, ha citato una scena con Cardiotrap (Domenico Cuomo) rovinata dalle urla provenienti da fuori, ed ha ammesso la necessità, di fronte all’impossibilità di girare nuovamente alcune scene, di dover ricorrere al doppiaggio in post-produzione.

Mare Fuori sta, insomma, sperimentando l’altro lato della medaglia della popolarità. “Magari è l’effetto dei primi giorni”, è la speranza del regista. Non blindare il set, alla luce del successo ottenuto dalla serie nei mesi scorsi, è stata una scelta forse azzardata, ma per garantire un buon lavoro da parte di cast artistico e tecnico si potrebbe rendere necessario: staremo a vedere.

Il mondo di Mare Fuori è intanto in subbuglio per un’altra notizia, che riguarda il personaggio di Ciro, interpretato da Giacomo Giorgio. Ciro è stato ucciso da Filippo (Nicolas Maupas) nel finale della prima stagione, ma l’affetto verso il personaggio ha spinto gli sceneggiatori a trovare sempre nuovi modi per inserirlo nelle trame.

E così sarà anche nella quarta stagione: come mostrato in una storia dallo stesso attore, Ciro tornerà nella serie, sempre in alcuni flashback che lo vedranno protagonista. Sembra, dunque, essere accantonata l’ipotesi secondo cui Ciro era sopravvissuto. Giacomo Giorgio, tra l’altro, sta vivendo professionalmente un periodo d’oro: l’attore fa infatti parte anche del cast di Doc 3, interpretando un nuovo medico nei nuovi episodi del medical drama.