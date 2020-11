L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, in chiusura della conferenza stampa di presentazione di The Voice Senior, il talent che da domani sarà in onda sulla rete ammiraglia con la conduzione di Antonella Clerici: Rai1 dedicherà la prima serata di sabato a Diego Armando Maradona, scomparso ieri in Argentina. Lo speciale andrà in onda al posto della prevista miniserie Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa.

Abbiamo deciso proprio ieri sera che sabato 28 novembre dedicheremo la prima serata di Rai 1 inteRamente a Maradona. Trasmetteremo tutti i repertori che lo hanno visto protagonista sia in chiave sportiva che nell’intrattenimento. Ci sara’ tutto, dalla sua partecipazione dal Treno dei Desideri a quella a Ballando con le stelle. Manderemo in onda solo immagini, senza bisogno nessun commento.

Secondo quanto apprende Blogo, lo speciale si intitolerà Ad10s Diego, sarà curato da Ermanno Labianca e Luca Rea e andrà in onda alle 21.55. Sarà infatti preceduta dal consueto appuntamento de I soliti ignoti di Amadeus, a sua volta anticipato dal videoclip ufficiale del nuovo brano di Claudio Baglioni, Io non sono lì, che Rai1 trasmetterà in anteprima subito dopo il telegiornale.

Nella giornata di oggi, intanto, il solito Michele Anzaldi, renziano segretario della Commissione di Vigilanza, aveva lamentato il fatto che la Rai non avesse predisposto uno speciale in prima serata per omaggiare il grande calciatore argentino che ha fatto innamorare la città di Napoli:

Perché non affidare alla redazione di Rai Sport uno speciale in prime time su una rete generalista? Se non in una giornata come oggi, quando? Servizio pubblico non dovrebbe essere questo?

Quanto ‘chiesto’ da Anzaldi lo aveva fatto, ieri sera, La7, che ha cambiato in corsa la programmazione, trasmettendo al posto della puntata prevista di Atlantide con Andrea Purgatori, Maradona di Kusturica, film/documentario del 2008 diretto da Emir Kusturica.