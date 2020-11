Maradona è morto. La notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona è arrivata come un fulmine nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2020. La notizia, battuta dai quotidiani argentini, annuncia la morte del Pibe de Oro per un arresto cardiocircolatorio avvenuto nella sua casa di Tigre dove era in convalescenza dopo un’operazione al cervello resasi necessaria per la riduzione di un ematoma subdurale cui si era sottoposto all’inizio di novembre. Una caduta in casa aveva dato inizio a una serie di indagini mediche che avevano evidenziato l’emorragia e il successivo ematoma. Aveva compiuto 60 anni lo scorso 25 ottobre. Stando a quanto riportato dal quotidiano argentino El Clarìn, Maradona sarebbe morto a mezzogiorno ora locale (le 16 ora italiana) dopo alcuni inutili tentativi di rianimazione da parte dei medici. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina, mentre Napoli si stringe nel dolore con il sindaco De Magistris propone un giorno di lutto cittadino e l’intitolazione dello stadio San Paolo a Maradona, stadio ora acceso in segno di omaggio al Pibe. Un minuto di silenzio deciso dall’UEFA per ricordarlo prima dei match di Champions League.

Genio in campo e sregolatezza nella vita, la ‘mano del Dios’ è stata protagonista di molti documentari, di diversi film e di molti speciali dedicati alla sua straordinaria carriera calcistica e alla sua difficile vita privata. Facile quindi che le tv, non solo le all news sportive, dedichino buona parte della loro programmazione alla copertura della notizia da Buenos Aires a Napoli e a una programmazione speciale. E intanto i tifosi del Napoli iniziano a raccogliersi nei Quartieri Spagnoli, sotto la gigantografia di Maradona, nonostante la Campania sia Zona Rossa: molte mascherine, qualcuna abbassata, alcune assenti.

Maradona è morto: il ricordo in tv

In un palinsesto comunque bloccato per le tante iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne celebrata oggi, mercoledì 25 novembre, la prima a muoversi è Rai News 24, in onda con uno speciale a partire dalle 18.00 per raccontarne la vita, il genio calcistico, la leggenda con filmati e ospiti, condotto da Gianluca Semprini e la partecipazione di Andrea Vianello. Copre live la notizia anche Sky Tg24, mentre Sky Sport sta cercando di alternare le notizie dai campi della Champions League per i pre-partita alle news che arrivano dall’Argentina. Presa in contropiede la consueta programmazione tv del pomeriggio, chi gode della diretta riesce a mettere in piedi uno speciale in pochi minuti: La Vita in Diretta, ad esempio, mobilita la sua inviata a Napoli, Antonella Delprino, per le reazioni a caldo della città che più di tutte in Italia sta piangendo il suo numero 10. In collegamento anche i giornalisti sportivi Marco Franzelli e Massimo Caputi per un primo ricordo. In seconda serata ci pensa Rai Sport a ricordare D10s con uno speciale in onda alle 22.30.

Subito sul pezzo RaiPlay che offre in home page una Playlist 24, ovvero una selezione di contenuti dedicati al campione, tra servizi celebrativi e documentari.

Anche SkyArte ricorda il campione alle 22.10 con il film Maradona by Kusturica, in onda anche su Sky Cinema Uno alle 22.55

National Geographic scende in campo con Maradona: Le verità nascoste, in onda questa sera alle 20.55 (Sky, 403), un ritratto del Pibe de Oro raccontato da chi gli è sempre stato vicino, da Ciro Ferrara al figlio Diego Armando Sinagra, l’ex compagno di squadra Abel Balbo, il fisioterapista “amuleto” Salvatore Carmando. Il doc andrà in replica anche giovedì 26 alle 22.55 e venerdì 27 alle 21.55.

In aggiornamento