Ci risiamo. Mara Venier annuncia che la prossima sarà la sua ultima Domenica In. In occasione della presentazione del suo libro al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, pochi giorni fa, la conduttrice di Rai1 ha spiegato:

Credo che sia il mio ultimo anno. E’ giusto che sia così. Domenica In è un programma che io amo, non so dire di no alla domenica pomeriggio, ma è un programma molto faticoso, anche molto complicato.

Una dichiarazione già sentita. Basti ricordare quanto detto dalla stessa Mara Venier ad ottobre 2020, alla vigilia della stagione che si è conclusa a giugno scorso:

È l’ultimo anno. Ha ragione, lo dico sempre, ma stavolta è vero, penso seriamente di lasciare. Lavoro da una vita, ho un’età e voglio dedicarmi a Nicola (Carraro, il marito, ndr). Quest’anno con l’emergenza Covid è uno stress: lo studio vuoto, la paura di ammalarmi. Stiamo vivendo un periodo complicato.

E come dimenticare quando nel 2014, a Un Giorno da pecora, annunciò: “Lascio la Rai e vado in pensione“? Seguirono gli anni al fianco di Maria De Filippi a Tu sì que vales e il ritorno in Rai – manco a dirlo – a Domenica In.

Altra granitica certezza nelle dichiarazioni di Zia Mara è quella che riguarda il presunto rinnovamento del format di Domenica In (non basterebbe dire ‘funziona così, non ha senso rinnovarlo?’). Se negli anni scorsi dovevano esserci i giochi telefonici, i talk, lo momento talent e le presenze fisse delle varie Orietta Berti e Alessia Macari (e alla fine, invece, c’erano praticamente solo le interviste one to one con gli ospiti in studio), a ‘sto giro siamo – stando a quanto raccontato dalla stessa Venier – alle idee di raccontare le storie delle persone comuni (“me lo ha suggerito il direttore di rete“) e addirittura di dare spazio “ai giovani, c’è un’idea molto bella“. Ma non basterebbe dire ‘funziona così, non ha senso rinnovarlo’?.