Mara Venier pronta a lasciare Domenica In: la conduttrice annuncia che questa sarà la sua ultima edizione alla conduzione del programma. Una rivelazione che riapre scenari sopiti fra strategia e tele-mercato.

Mara Venier e l’addio a Domenica In: “Stavolta è vero”, la conduttrice anticipa la possibile uscita di scena

Provaci ancora, Mara. Venier stavolta fa sul serio: “È la mia ultima Domenica In, lo dico anche se non ci crederà nessuno”. La notizia è stata data, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo una stagione. La nota presentatrice televisiva interpreta lo scetticismo del pubblico che, in questa particolare occasione, fatica a prendere per buone le parole dette dalla nota presentatrice. Il motivo è semplice: Mara Venier, che avrebbe lasciato Domenica In, lo ha detto per almeno altre due volte. Forse tre.

L’ultima, in ordine di tempo, è stata particolarmente sentita: la “zia” più famosa della televisione italiana sembrava davvero sul punto di lasciare il proprio incarico. Infatti Viale Mazzini, anche se non l’ha mai confermato ufficialmente, si stava guardando intorno. I nomi in lizza erano, sostanzialmente, tre: Alberto Matano, collega e amico della Venier, Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Più defilata c’era anche la candidatura di Barbara D’Urso. Arrivata, è bene precisarlo, non direttamente da lei.

Mara Venier e Domenica In: addio più vicino

I dirigenti Rai avevano pensato a Carmelita, come la chiamano affettuosamente i fan, caldeggiati proprio dalla stessa presentatrice veneta. Venier aveva, infatti, detto durante Belve: “Barbara D’Urso è bravissima, potrebbe tranquillamente farla al posto mio Domenica In”. È rimasto il condizionale anche rispetto a Stefano De Martino, mai stato concretamente accostato al programma. Tuttavia Mara Venier aveva, al cospetto della Fagnani, parlato bene anche di lui.

Ora le carte in tavola tornano a mischiarsi: se nel recente passato la nota presentatrice aveva fatto un passo indietro ed era tornata a interloquire con la Rai per continuare insieme l’avventura di Domenica In, il presente suona come una resa condivisa. Nel senso che Venier sente di aver dato il massimo all’azienda di Viale Mazzini in questi anni e – nello specifico – al programma domenicale. Ora bisogna capire in primis se l’addio si concretizzerà sul serio e, nel caso, cosa succederà dopo.

Futuro da definire

Analizzando le parole della presentatrice, l’intenzione è quella di lasciare Domenica In per dedicarsi maggiormente alla famiglia. Nello specifico, non ha parlato di lasciare la Rai. L’utente medio potrebbe immaginare un congedo definitivo, ma non è detto. Esiste, a oggi, anche l’ipotesi che Venier possa restare a Viale Mazzini con un altro impegno e progetto. Magari meno pressante di Domenica In. Questo è tutto da vedere, anche perché le offerte alla conduttrice non mancano.

L’abbiamo vista, nel recente passato, anche sul Nove da Fabio Fazio. Si è trattato di qualche apparizione sporadica, ma potrebbe essere stato l’inizio di qualcosa. Magari Skydance ha capito che è possibile investire ancora su cavalli di razza in uscita dalla Rai: lo ha fatto con Fazio e con Amadeus.

Skydance alla finestra

I rispettivi progetti hanno avuto un epilogo del tutto differente, ma non è detto che l’avvicinamento alla Venier – in termini professionali – non possa effettivamente concretizzarsi. Le ipotesi sono molteplici. L’unica certezza, per il momento, è che la presentatrice è tornata alla carica. Domenica In non rientrerà nel prossimo futuro lavorativo della donna, bisogna vedere se la forza delle parole – in questo caso – sarà più potente della voglia di rimettersi in gioco.