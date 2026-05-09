Alberto Matano a Domenica In dopo l’addio di Mara Venier? Parla il conduttore

Il rito si ripete ciclicamente, come un copione già scritto: ogni volta che la stagione televisiva volge al termine, il futuro di Mara Venier al timone di Domenica In diventa il centro di un vivace dibattito mediatico.

Nonostante le passate dichiarazioni di addio siano state spesso smentite dai fatti a settembre, quest’anno l’aria che si respira nei corridoi Rai sembra carica di una diversa solennità. L’ipotesi di un cambio della guardia appare meno remota del solito. In questo scenario di incertezza, il nome che risuona con più insistenza per raccogliere l’eredità della “zia” nazionale è quello di Alberto Matano, suo grande amico, oltre che pilastro Rai.

Le parole di Alberto Matano su Domenica In

Il volto rassicurante de La Vita in Diretta, legato alla Venier da una profonda e sincera amicizia, ha deciso di rompere il silenzio attraverso le pagine del settimanale Gente per fare chiarezza sulla sua presunta ascesa al trono della domenica pomeriggio.

Con la consueta compostezza, Matano ha voluto gettare acqua sul fuoco delle speculazioni, definendo poco elegante parlare di successioni mentre una professionista del calibro di Mara è ancora pienamente operativa sul campo. Il giornalista ha sottolineato come, al di là delle voci, manchi ancora un tassello fondamentale: una comunicazione ufficiale che sancisca la fine di un’era.

Lungi dal lasciarsi distrarre dalle sirene della domenica, il conduttore ha ribadito la sua totale dedizione al programma che quotidianamente domina la fascia pomeridiana. La sua mente è attualmente proiettata verso il futuro della sua creatura giornalistica, tra la ricerca di nuovi inviati e il desiderio di testare linguaggi televisivi inediti.

Pur non chiudendo drasticamente alcuna porta, Matano preferisce concentrarsi sulla solidità dei risultati ottenuti, lasciando che il tempo e le decisioni dei vertici aziendali facciano il loro corso senza forzature.

Mentre il pubblico si interroga se quello della Venier sia l’ennesimo falso allarme o il preludio a un vero riposo lontano dalle telecamere, il toto-nomi continua a infiammare le cronache rosa. Resta l’immagine di un passaggio di testimone che, se mai dovesse avvenire, si consumerà certamente all’insegna del rispetto reciproco, in attesa di scoprire se a settembre il salotto di Rai1 accoglierà un nuovo padrone di casa o se la Regina della domenica deciderà, ancora una volta, di non abdicare.