La seconda stagione di Màkari andrà in onda su Raiuno a partire da lunedì 7 febbraio 2022: davanti, quindi, ci sono ancora un paio di settimane, ma considerato l’avvento del Festival di Sanremo in quel della Rai hanno ben deciso di presentare i nuovi episodi della fiction Palomar con un po’ di anticipo.

Così oggi, lunedì 24 gennaio 2022, la seconda stagione di Màkari si presenta alla stampa, con una conferenza che TvBlog segue in anteprima. Scopriremo qualcosa di più sulla trama, sui nuovi personaggi e sulla produzione dei tre nuovi episodi che costituiscono questa seconda stagione.

Presenti alla conferenza stampa il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati; Carlo Degli Esposti, produttore di Palomar; il regista Michele Soavi; Gaetano Savatteri, l’autore dalle cui opere è tratta la serie ed ovviamente, il cast principale, formato da Claudio Gioè (Saverio), Ester Pantano (Suleima), Domenico Centamore (Piccionello) e la new entry Andrea Bosca (Teodoro).

In Màkari 2, Saverio continua a seguire la sua carriera di scrittore, non senza qualche difficoltà ma, soprattutto, deve cercare di non perdere Suleima, che torna in Sicilia con maggiore consapevolezze e con un uomo che farà inevitabilmente ingelosire il protagonista. Sullo sfondo, i casi su cui Saverio, insieme a Piccionello, indaga, in una Sicilia sempre affascinante.