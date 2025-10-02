Makari torna su Rai Uno con la 4° stagione: un nuovo arrivo nel cast cambierà tutta la trama

Makari sta per tornare: la quarta stagione della serie ambientata nei meravigliosi paesaggi della Sicilia sarà agitata da una new entry che farà molto parlare di sé.

Da tempo si parlava del ritorno sul piccolo schermi di Makari, l’amata serie tv di Rai 1 liberamente ispirata ai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista-detective Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè). Dopo una lunga attesa la quarta stagione della serie ambientate in Sicilia sta per tornare. È alta, inutile dirlo, la curiosità del pubblico per Makari 4.

La curiosità degli spettatori ruota soprattutto intorno alle situazioni lasciate in sospeso nel finale della terza stagione – a cominciare dagli equilibri precari tra Saverio e Suleima (Ester Pantano). Ma c’è grande attenzione, come ovvio che sia, anche per quanto riguarda il cast, tra eventuali uscite e entrate nella serie. Una new entry è destinata a portare scompiglio nelle trame della prossima stagione.

Makari 4, una new entry cambia le carte in tavola

La grande domanda del pubblico riguarda il rapporto tra Saverio e Suleima. I due reggeranno o assisteremo ad altri scossoni dagli esiti imprevedibili? Quanto finora è trapelato sulle trame di Makari 4 non lascia intravedere scenari placidi e tranquilli. Tutto al contrario: si prospettano acque piuttosto turbolente per la coppia. Suleima infatti si allontanerà dall’isola per dare una svolta alla sua carriera professionale.

Sarà lesta ad approfittare del suo allontanamento dalla Sicilia Michela, la professoressa fan dei gialli di Saverio che fin da subito ha mostrato una grande intesa con lui creando tensione nel rapporto con Suleima. La professoressa Pacino non si lascerà sfuggire l’occasione per fiondarsi di nuovo nella vita dello scrittore.

Il feeling tra Saverio e Michela sarà pronta a riaccendersi dopo la partenza di Suleima dalla Sicilia? Di certo c’è che le carte torneranno a rimescolarsi. Tuttavia la vera novità in Makari 4 sembra essere un’altra. Un nuovo arrivo nel cast e nella vita del protagonista porterà altro scompiglio. Sarà ancora una donna a portare una certa dose di caos nell’esistenza di Saverio, ma non sul piano amoroso o sentimentale.

La nuova arrivata risponde al nome di Arianna, un’irrequieta adolescente. La ragazza piomberà con la forza di uno tsunami nella vita del giornalista tornato nel suo paese natale dopo aver perso il lavoro a Roma. Saverio sarà costretto a rimettersi in gioco e ripartire praticamente da zero. Ma quando tornerà Makari?

Nelle ultime ore è stata annunciata la data ufficiale del debutto. L’esordio della quarta stagione di Makari è fissato a partire dal 6 ottobre. Confermati tutti i personaggi principali della serie. Ci sarà il popolarissimo Peppe Piccionello, interpretato da Domenico Centamore.

Non mancherà un altro personaggio amatissimo del cast storico di Makari: il padre di Saverio (Tuccio Musumeci). Ritroveremo anche il burbero vicequestore Randone (Filippo Luna) e Marilù (Antonella Attili), amica fidata e fedele sia di Saverio che degli altri protagonisti dell’attesa serie di Rai 1.