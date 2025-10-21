Makari, dove rivedere tutte le stagioni della serie targata Rai

La quarta stagione della serie Rai è tornata in onda ed ha registrato un grande successo, c’è un modo per rivedere tutti gli episodi gratis

La quarta stagione di Makari è tornata in onda è ha già ottenuto risultati strepitosi in termini di ascolti. Dopo la prima stagione, che ha subito appassionato al pubblico, ne sono seguite altre tre e i racconti che hanno come protagonista Saverio, interpretato da Claudio Gioé, sono sempre più appassionanti. Ma dove si possono riguardare tutti gli episodi della fortunata serie Rai?

Tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, la serie ha come protagonista Saverio Lamanna, un giornalista che decide di trasferirsi in Sicilia, nel caratteristico e pittoresco paesino di Macari. Un cambio radicale per lui che arriva da Roma, ma la voglia di allontanarsi dal caos e voltare pagina dopo aver perso il lavoro come portavoce di un importante politico, lo spingono verso questa scelta.

Dove rivedere tutti gli episodi di Makari

La prima puntata della quarta stagione di Makari è andata in onda domenica 19 ottobre 2025. Come ogni serie targata Rai, è possibile guardare tutti gli episodi passati, oltre quelli della stagione che sta andando attualmente in onda, su Raiplay, la piattaforma streaming della tv di Stato. Per accedere sarà necessario avere un account, la registrazione è gratuita e consente di poter visionare tutto ciò che va in onda sui canali Rai in diretta o in differita.

Le prime tre stagioni di Makari e la prima puntata della quarta sono disponibili su Raiplay, basterà collegarsi e cercare tra le varie serie per iniziare a “godersi lo spettacolo”. La storia di Saverio che decide di tornare nel suo paesino d’origine, lasciandosi alle spalle una carriera finita a causa forse di un errore, e ritrova i vecchi paesaggi che gli ricordano la sua infanzia, iniziando a indagare su vari casi del territorio, è piaciuta fin da subito al pubblico. Tutte e tre le stagioni, infatti, hanno ottenuto uno straordinario successo.

E ora che Saverio Lamanna è tornato in onda, c’è la possibilità sia di “rimettersi in pari” con episodi che non si sono mai visti, sia di “rispolverare i ricordi”, grazie a Raiplay su cui si trovano tutte le stagioni della serie targata Rai. Intanto le avventure del giornalista erano attesissime, infatti hanno subito conquistato milioni di telespettatori, al suo fianco c’è sempre Suleima, interpretata da Ester Pantano, che dovrà trasferirsi a Malta. Questo cambiamento metterà la loro relazione a dura prova, riuscirà il loro amore a superare la distanza? Tutte cose che si scopriranno nel corso delle prossime tre puntate di Makari 4.

In questa quarta stagione è tornato Peppe Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, l’amica e collega di Suleima, Michela, interpretata da Serena Iansiti e tanti nuovi e vecchi protagonisti. La prima puntata di Makari 4 ha registrato 3 milioni e 15 mila spettatori, raggiungendo il 19,6% di share, numeri importanti che dimostrano quanto Makari piaccia al pubblico e abbia appassionato i telespettatori.