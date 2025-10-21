Makari 4, anticipazioni seconda puntata: terribile omicidio, Saverio è nei guai

Dopo una lunga attesa è tornata in onda Màkari, la serie televisiva che ha conquistato il pubblico di Rai 1 con trame capaci di coniugare il fascino senza tempo del giallo all’innato umorismo della commedia in uno scenario arricchito dai meravigliosi panorami della Sicilia. La quarta stagione di Màkari (la cui colonna sonora è edita da Edizioni Curci e Palomar e firmata da Ralf Hildenbeutel), vede sempre Claudio Gioè indossare le vesti del giornalista Saverio Lamanna, pronto ancora una volta a trasformarsi in detective fai-da-te.

A fianco di Saverio gli spettatori hanno ritrovato l’inseparabile Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, amico di risate e di indagini in una stagione dove non mancheranno, insieme ai nuovi casi da risolvere, anche i tormenti del cuore. La prima puntata di Màkari 4 è andata in scena alle 21:30 di domenica 19 ottobre. Nel secondo appuntamento con la fiction Rai avrà luogo un inquietante omicidio mentre Saverio se la vedrà piuttosto brutta.

Màkari 4, spoiler della seconda puntata: un delitto sconvolge le trame, Saverio in difficoltà

La seconda puntata di Màkari 4 si intitola Le stelle non vogliono saperne e andrà in onda alle 21:30 di domenica 26 ottobre. In questa nuova stagione della serie Saverio ha deciso di tenere nascosto a Suleima – interpretata da Ester Pantano – l’arrivo a casa propria e nella sua vita della giovane teenager Arianna (Giovanna Rosace).

Decisamente non la scelta migliore quella di tacere una cosa tanto rilevante alla sua fidanzata. Una scelta che finirà prevedibilmente per non portare nulla di buono. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che a Màkari farà ritorno Giulio (Eugenio Franceschini). È l’ex fidanzato di Suleima che, ancora invaghito di lei, nel corso della scorsa stagione ha tramato per allontanarla da Saverio.

Inutile dire che la presenza di Giulio non sarà altro che il preludio di nuovi guai per il giornalista che nel frattempo avrà il suo daffare con Arianna. Saverio dovrà fare i conti con le difficoltà di rapportarsi con un’adolescente. Impresa già complicata di suo che sarà resa ancor più difficile dall’ostinato rifiuto della ragazza di avviare qualsiasi canale di comunicazione.

Non solo: Saverio sarà costretto a lanciarsi in vere e proprie acrobazie per celare a Suleima l’esistenza di Arianna. Provvidenzialmente potrà contare sull’aiuto di Michela, il cui ruolo si rivelerà prezioso, perfino indispensabile. L’episodio di domenica 26 ottobre assisterà all’omicidio dello chef Pino Mendolia, vecchio amico di Marilù.

L’uomo verrà assassinato nella cucina del suo ristorante stellato. Saverio e Piccionello si metteranno a indagare sul delitto. Ma arrivare a stabilire la verità sulla morte violenta dello chef non sarà impresa facile. Come non sarà facile per Saverio tenere testa a Anna, determinata a trasferirsi in un esclusivo college di Milano.

Per persuaderla a restare a Màkari Saverio sarà disposto a fare ogni cosa. Non esiterà perfino a scomodare il padre della ragazza. Proprio quando le cose sembreranno aver preso la piega giusta, un improvviso ritorno provvederà a rimescolare di nuovo le carte in tavola.