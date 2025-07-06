Blanca, Makari, Cuori: le date delle fiction italiane più amate

Dopo mesi di attese e voci, adesso i dubbi sono terminati. Tre delle fiction più amate dal pubblico di casa nostra sono pronte finalmente a tornare sul piccolo schermo. Rai 1 ha annunciato la data di messa in onda di Blanca 3, Makari 4 e Cuori 3. Con l’inizio della stagione televisiva 2025-2026 il prime time del primo canale della tv pubblica tornerà ad arricchirsi di storie che promettono di appassionare nuovamente il pubblico.

Le storie tornano con i loro protagonisti più amati. Ma saranno ritorni non certo privi di novità: nuovi intrecci narrativi, nuovi personaggi si presenteranno nel tentativo di alzare ancora, se possibile, l’asticella qualitativa delle precedenti stagioni. Ecco quando rivedremo sulla rete ammiraglia Rai le serie con Maria Chiara Giannetta, Claudio Gioè e Pilar Fogliati.

Blanca 3 e Makari 4: le date di messa in onda delle due amate serie tv

La prima data da segnare sul calendario è quella di giovedì 2 ottobre 2025, quando partirà la terza stagione di Blanca, la serie che vede Maria Chiara Giannetta indossare le vesti di una consulente cieca della polizia genovese. La nuova stagione però ci presenterà una Blanca diversa: più matura e introspettiva, segnata dalla lacerante separazione dal suo cane guida, la fedele Linneo.

Ritroveremo una Blanca più chiusa, ripiegata su se stessa, più fragile. Accanto a lei però avrà un nuovo amico a quattro zampe: Cane 3, al quale farà inizialmente fatica ad abituarsi (come testimonia il nome “asettico”, quasi a voler tracciare una distanza emotiva), La serie continuerà a essere ambientata a Genova e a mantenere la combinazione vincente tra commedia e realismo investigativo delle passate stagioni.

Confermati i volti storici del cast (Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Michela Cescon), in Blanca 3 ci saranno due new entry d’eccezione: Domenico Diele e Matilde Gioli (la dottoressa Giulia Giordano di Doc – Nelle tue mani). Appuntamento invece a lunedì 6 ottobre per il ritorno di Makari. La serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, arrivata alla sua quarta stagione, approda finalmente in tv dopo il rinvio dello scorso autunno.

Confermatissimi i protagonisti della serie: da Claudio Gioè nei panni del giornalista-detective Saverio Lamanna all’irresistibile Piccionello (Domenico Centamore), figura sempre più cruciale in Makari 4, fino a Suleima (Ester Pantano). Sono attesi scossoni e colpi di scena per quanto riguarda la storia tra lei e Saverio, messa alla prova da una serie di eventi imprevisti. Il tutto sempre sullo sfondo di una Sicilia magnetica e ricca di meravigliosi scenari naturali.

Cuori 3, quando verrà trasmessa la serie medical

Infine, last but not least, è il turno di Cuori. La terza stagione della serie capace di mescolare diversi generi (medical, romantico, period drama) andrà in onda da settembre, con ogni probabilità già dalla seconda settimana. Sei nuove puntate attendono gli spettatori con il mix di “ingredienti” che hanno fatto il successo di Cuori: amori travolgenti, storie mediche, cambiamenti sociali.

Al centro della serie ci saranno i progressi medici del tempo – Cuori è ambientata nella Torino del 1974 – come le terapie intensive, i primi bypass coronarici e tecnologie come il polmone d’acciaio. Non mancheranno drammi destinati a segnare nel profondo la vita dei protagonisti di Cuori 3: due matrimoni, un funerale e decisioni importanti. Sul fronte del cast, Pilar Fogliati e Matteo Martari torneranno a interpretare Delia Brunello e Alberto Ferraris.

Anche nella nuova stagione di Cuori ci saranno due ingressi di spessore: Giulio Scarpati – ben noto agli appassionati di Un medico in famiglia – che reciterà nella parte di un personaggio vagamente ispirato al controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol. Una giovane attrice invece darà vita a una figura dalla personalità ribelle e magnetica, ispirata a Patty Pravo.