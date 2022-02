Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest 2022

Con la vittoria -ampiamente annunciata fin da prima dell’inizio del Festival- di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022, ora non si può non pensare all’Eurovision Song Contest 2022. Come da prassi, al vincitore del Festival della Canzone Italiana viene data la possibilità di rappresentare l’Italia alla manifestazione europea: così sarà, quindi, per il duo vincitore con “Brividi”.

Mahmood e Blanco hanno sciolto le riserve durante la conferenza stampa dei primi tre classificati, in corso subito dopo la fine della serata finale del Festival. “E’ la cosa più bella che si possa fare, viva l’Italia! Siamo felici il doppio, anche perché si farà in Italia!”, hanno detto. Se per Blanco sarà un debutto assoluto -così come è stato per Sanremo-, per Mahmood sarà la seconda volta all’Eurovision.

I due proporranno la canzone molto probabilmente in italiano: se Mahmood resta dubbioso, sostenendo di voler fare conoscere la propria musica anche al pubblico fuori dai confini italiani, Blanco è stato più secco: “No, non la cambiamo”. D’altra parte, nell’anno in cui è l’Italia ad ospitare la manifestazione, ci sta che il brano sia in italiano. Sul come sarà la performance, però, è tutto ancora da decidere: “Sappiamo che vogliamo fare l’Eurovision, ma non sappiamo ancora come la faremo”, ha spiegato Mahmood.

Era il 2019 quando, dopo la vittoria a sorpresa -ma meritatissima- con “Soldi”, Mahmood ci rappresentò classificandosi secondo, dietro solo all’Olanda, ottenendo grandi consensi e piazzandosi terzo al televoto e sesto nelle votazioni della giuria. Ora, è il momento di riprovarci, questa volta in casa, in un’edizione che vedrà, lo ricordiamo, la conduzione di Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan. L’Italia, come già nelle edizioni passate, entra di diritto alla finale del 14 maggio, senza dover affrontare le semifinali del 10 e del 12 maggio.