I conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino, sono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika (forse): queste le anticipazioni che arrivano da ADNKronos, che dà per certi Cattelan e Pausini, ma mette ancora in forse il nome del cantante anglo-libanese. L’annuncio dei conduttori dovrebbe arrivare direttamente dal palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2022, con Amadeus a passare ‘ufficialmente’ il testimone ai colleghi, visto che tutto è iniziato l’anno scorso con la vittoria dei Måneskin, che “Zitti e Buoni” hanno conquistato il mondo. E i Måneskin saranno superospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022, quella di martedì 1° febbraio.

Anche Laura Pausini è già stata annunciata a Sanremo 2022, superospite della seconda puntata per presentare il suo ultimo singolo, Scatola: una combinazione perfetta per promozione e lancio internazionale dell’ultimo lavoro discografico della cantante e anche per l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest.

Per il momento non c’è traccia di Alessandro Cattelan tra gli ospiti di Sanremo, ma nulla osta a qualche nuovo annuncio via Tg1: per Cattelan al momento si profila uno show in sei puntate su Netflix dal prossimo 18 marzo. Che Cattelan fosse in predicato per la conduzione dell’Eurovision Song Contes 2022 a Torino non è certo una novità: si è detto più volte che il suo passaggio da Sky a Rai fosse legato proprio all’esperienza ESC e a un futuro, neanche troppo lontano, a Sanremo.

In forse per l’ADNKronos, invece, il nome di Mika, testimonial perfetto per il palco dell’Eurovision con la sua natura multiculturale, la sua caratura internazionale e la sua perfetta padronanza non solo dell’inglese ma anche del francese, di fatto lingua ufficiale dell’ESC. Al momento la sua presenza è data come ipotesi, ma a suo ‘favore’ ci sarebbe anche un altro indizio, oltre il dubbio di ADNKronos, ovvero la ‘battuta’ di Gabriele Corsi fatta qualche mese fa.

Tra i conduttori al momento non si fa il nome di Tiziano Ferro, che però potrebbe arrivare come ospite: mai dire mai.

Intanto si scaldano i motori per l’Eurovision: anticipato logo e slogan di ESC 2022 (The Sound of Beauty) si è pronti al sorteggio delle due semifinali del 10 e del 12 maggio, sorteggio in programma martedì 25 gennaio con la conduzione di Carolina di Domenico, ma senza Gabriele Corsi positivo al Covid.