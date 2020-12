Si avvicina il debutto di Magazzini Musicali, il nuovo programma di attualità e approfondimento musicale di Rai2 in onda a partire da sabato 2 gennaio 2021 alle 17.15. Blogo è in grado di anticipare i nomi degli ospiti della prima puntata del format condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo.

In studio, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, ci saranno Francesco Gabbani e Anna, la giovane rapper diventata popolare tra il grande pubblico per la hit Bando e per il featuring con Fedez nella suonatissima Le Feste di Pablo. Per loro sarebbe prevista l’esibizione rigorosamente dal vivo, oltre che la partecipazione al talk di approfondimento che caratterizzerà settimanalmente il programma.

Ma non è finita. Stando a quanto risulta a Blogo, saranno presenti in collegamento in diretta anche Zucchero, che eseguirà un brano live (e che ha un disco in promozione), e Tiziano Ferro da Los Angeles, città americana nella quale ormai da qualche anno vive stabilmente. Ed ancora, sarebbe prevista un’intervista di Castaldo a Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 (a proposito, stasera Amadeus annuncerà i nomi dei 26 Big e degli 8 giovani in gara a Sanremo 2021).

Magazzini Musicali non è soltanto un format televisivo ed infatti sarà trasmesso anche da Rai Radio2 e sarà visibile anche su RaiPlay, domenica 3 gennaio alle 18.00. Ricordiamo che al centro del programma, che riporta la musica a 360 gradi nel palinsesto diurno di Rai2, ci sono le classifiche settimanali FIMI-Gfk, che faranno da pretesto per una narrazione più ampia del mondo della musica e delle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale.

Magazzini Musicali è prodotto da iCompany ed è realizzato da Rai Pubblicità che ha costruito il progetto di brand integration crossmediale insieme a WindTre, in qualità di main sponsor del programma.