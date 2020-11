Magazzini Musicali su Rai2 dal 2 gennaio 2021, ed è subito nostalgia Top of the Pops

Magazzini Musicali è il titolo del nuovo programma di Rai2 che debutterà il 2 gennaio 2021, ogni sabato alle ore 14.00. Si tratta di un settimanale di attualità e approfondimento musicale condotto dalla showgirl Melissa Greta Marchetto e dal giornalista Gino Castaldo.

Magazzini Musicali è un branded content realizzato da Rai Pubblicità con il main sponsor Windtre. Un format originale che mira a raccontare l’attualità musicale nell’integrazione tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale. Verrà realizzato in un magazzino a Roma in un’ambientazione di tipo ‘industrial’ tra strumenti musicali del passato e del futuro.

Prodotto da iCompany di Massimo Bonelli, Magazzini Musicali andrà in onda anche su Radio 2 (Marchetto e Castaldo ne sono voci) alla domenica alle 18.00 e sarà disponibile su Rai Play.

Sono previste le partecipazioni non soltanto di esponenti del mondo della canzone, ma anche di personaggi legati alla musica come attori, influencer, produttori ed esperti.

Il meccanismo della trasmissione prevede la presentazione delle classifiche settimanali FIMI-Gfk. Un pretesto per avvisare una narrazione più ampia del mondo della musica. Lo svelarsi della classifica verrà intervallato e scandito da esibizioni rigorosamente live (in studio o in location esterne), approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche.

In attesa di vedere con la prima puntata di Magazzini Musicali, sembra più che lecita la suggestione che porta ad accostare il nuovo titolo al programma cult Top of the Pops. Sulla carta gli elementi che li accomunano sono almeno due: il formato del programma, che prevede la presentazione ogni settimana di una classifica musicale, e la collocazione di palinsesto.

Top of the Pops – format nato nel Regno Unito (BBC) – è andato in onda in Italia prima su Rai2 e poi su Italia 1 dal 2000 al 2006. Si alternarono alla conduzioni personaggi come – tra gli altri – Sarah Felberbaum, Ilary Blasi, Alvin e Daniele Bossari. Nel 2010 tornò con Ivan Olita in conduzione e con Ernesto Assante autore principale (collega storico di Castaldo, che dal 2021 lo condurrà), ma poi fu definitivamente chiuso.