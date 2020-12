Made in Sud fermo un turno, in arrivo Stasera tutto è possibile e la Caserma su Rai2

Dunque è proprio vero, dopo tante voci circolate negli ultimi tempi, ci arrivano conferme rispetto al futuro prossimo di Made in Sud, il celebre varietà comico della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo show condotto da Fatima Trotta con la partecipazione di Stefano Di Martino che negli ultimi anni allietava le serate di Rai2, in questa stagione televisiva non ci sarà. Il programma che veniva realizzato presso lo splendido auditorium del Centro di produzione della Rai di via Marconi a Napoli si ferma un turno, lasciando posto ad altre produzioni, una già di casa a Rai2 ed un’ altra di nuova realizzazione.

Parliamo del ritrovato show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy Stasera tutto è possibile, che verrà registrato nelle prossime settimane e che troverà spazio nel palinsesto della seconda rete della televisione pubblica nella collocazione del lunedì, contro le grandi fiction di Rai1 ed i reality show di casa in quel giorno della settimana su Canale 5, fra l’ultimo scorcio del Grande fratello vip e le prime battute della rinata Isola dei famosi.

Il martedì sera invece su Rai2 sarà la volta del nuovo reality ambientato presso una Caserma e prodotto in collaborazione con la nuova società di produzione di Ilaria Dallatana (già direttore di Rai2) che vedrà in scena un gruppo di ragazzi impegnati a vivere la quotidianità della vita militare presso appunto una Caserma.

Made in Sud viaggiava negli ultimi tempi proprio fra il lunedì ed il martedì sera nel palinsesto della seconda rete della televisione pubblica, in questa stagione dunque sarà sostituito dalle due produzioni menzionate sopra. Quando tornerà dunque lo show comico condotto da Fatima Trotta, Stefano De Martino e Biagio Izzo? Qualcuno si augura nella primavera 2022, ma è davvero troppo presto per dirlo. Tanta acqua (e tanti direttori) dovranno scorrere nel periglioso fiume che scorre in viale Mazzini in Roma.