Il ritorno in tv di Stefano De Martino si avvicina. Le nuove puntate di Stasera tutto è possibile, infatti, andranno in onda su Rai2 in prima serata a partire da gennaio 2021, come anticipato nella giornata di oggi dal sito Bubinoblog. Le registrazioni dovrebbero iniziare nelle prossime settimane – a dicembre – a Napoli, anche se inizialmente, stando a quanto ci risulta, sembrava che la trasmissione dovesse traslocare a Roma per esigenze produttive legate all’emergenza coronavirus.

Il meccanismo del varietà per tutta la famiglia non dovrebbe presentare particolari novità rispetto al passato, nonostante la pandemia in corso. Secondo le indiscrezioni in possesso di Blogo, infatti, Endemol Shine Italy, la società che produce il programma, sottoporrà a regolari esami gli artisti (sia del cast fisso, sia gli ospiti di puntata) che prenderanno parte alla registrazioni. Il tutto, evidentemente, per tutelare la salute di tutte le persone che lavorano dietro al programma di Rai2, le cui prime quattro edizioni sono state condotte da Amadeus (tra il 2015 e il 2018).

Per quanto riguarda Stefano De Martino, va segnalato che dal 15 dicembre arriverà su Sky Cinema il cartone animato Arctic – Un’avventura glaciale di cui il ballerino ha (per la prima volta) doppiato il protagonista; insieme a lui hanno dato le voci anche Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Il film d’animazione sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche italiane la scorsa primavera, ma la pandemia ha bloccato tutto.

L’ultima apparizione televisiva di De Martino risale alla scorsa estate, allorquando ha condotto la finale del Festival di Castrocaro, sempre su Rai2. In giuria cantautrice regina dell’indie e scrittrice, Maria Antonietta, il produttore artistico Taketo Gohara, Riccardo Zanotti, voce e chitarra dei Pinguini Tattici Nucleari e Bugo, reduce dal Festival di Sanremo con Morgan.