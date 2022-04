Fra meno di due settimane partirà su Rai2 l’edizione numero undici di Made in Sud, il programma che raccoglie e offre ai propri telespettatori il meglio della comicità meridionale. Previsto per lunedì 18 aprile, l’esordio del programma comico sarà accompagnato anche dal debutto di una nuova coppia di conduttori: dopo che l’ultima edizione del 2020 era stata guidata da Stefano De Martino e Fatima Trotta, quest’anno saranno Clementino e Lorella Boccia a tenere le redini della trasmissione.

Se inizialmente, come vi avevamo riportato, si era pensato anche al coinvolgimento di Rocco Hunt, questa ipotesi è infine sfumata – pare per i numerosi impegni musicali del rapper napoletano – ma al momento si starebbe ancora valutando una sua partecipazione come ospite speciale in alcune delle otto puntate previste per questa nuova edizione di Made in Sud, che andrà quindi a terminare lunedì 6 giugno, accompagnando così il pubblico di Rai2 fino all’inizio quasi dell’estate.

Per il ritorno del programma comico è prevista una nuova scenografia che andrà ad impreziosire lo studio del centro di produzione Rai di Napoli, oltre che un nuovo corpo di ballo selezionato nelle scorse settimane tramite un casting tenutosi a Napoli dove ha preso parte anche Lorella Boccia, che ha nel suo passato proprio l’esperienza di ballerina (ha partecipato ad Amici 12, classificandosi al settimo posto). La giovane conduttrice, che già in passato si era cimentata con uno show comico come Colorado (nel 2013 affiancò, insieme a Olga Kent, Paolo Ruffini) e che viene dall’ultimo impegno di Venus Club, dovrebbe esibirsi anche lei in alcune coreografie.

In attesa dell’annuncio ufficiale della nuova coppia di conduttori, previsto per i prossimi giorni, si sta lavorando per preparare al meglio il ritorno di Made in Sud, che vedrà nella serata del lunedì la concorrenza non solo della fiction di Rai1 (è partita ieri la nuova stagione di Nero a metà), ma anche dell’Isola dei Famosi, che per target anagrafico e geografico ha una composizione di pubblico indubbiamente più simile a quella del programma di Rai2.