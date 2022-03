Manca solo l’annuncio ufficiale della Rai (arriverà nei prossimi giorni), ma TvBlog è in grado di annunciare che alla conduzione della prossima edizione di Made in sud ci sarà Lorella Boccia. La showgirl napoletana, lanciata da Maria De Filippi ad Amici (vi prese parte come ballerina nella stagione 2012-2013, poi ne è stata conduttrice del daytime), ha battuto la concorrenza di Flora Canto.

L’edizione in partenza lunedì 11 aprile in prima serata su Rai2 rappresenterà una vera e propria rivoluzione per Made in Sud, che torna in onda dopo un anno di stop. Insieme a Lorella Boccia alla conduzione dovrebbero esserci – come svelato dal nostro Hit – i cantanti Clementino e Rocco Hunt, così da formare un inedito terzetto fresco e tutto campano. Otto le puntate previste.

La Boccia, reduce dall’esperienza di Venus Club, sostituisce Fatima Trotta, passata nel frattempo a Honolulu su Italia 1, sarebbe stata fortemente voluta da Nando Mormone, patron del programma comico di Rai2. Fuori dal cast, come anticipato da TvBlog, Stefano De Martino, che ha preferito il ruolo di giudice al serale di Amici, suscitando non pochi mugugni in casa Rai (considerando che è volto di punta di Rai2, dove conduce Stasera tutto è possibile e Bar Stella).

Tutto pronto, dunque, per la prima avventura Rai da conduttrice per la 30enne Lorella Boccia, che nel 2014 ha affiancato Paolo Ruffini a Colorado.