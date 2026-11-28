Doc – Nelle tue mani 5 si farà e Luca Argentero sarà ancora protagonista della fiction. La serie televisiva è in fase di scrittura, c’è già una data di avvio per le riprese con un obiettivo preciso per la prossima messa in onda.

Luca Argentero farà Doc – Nelle tue mani 5: la nuova serie ha già una data, quando inizieranno le riprese

Doc – Nelle tue mani 4 è finito da poco, ma già si pensa al futuro. La serie di Viale Mazzini rimane uno dei titoli più seguiti del Servizio Pubblico: il merito è di un cast corale importante, che va da Marco Rossetti a Matilde Gioli, capeggiato da Luca Argentero. L’attore, infatti, è il protagonista e promotore in numeri di un’escalation durata 4 stagioni. L’analisi di TvBlog dimostra come l’utente medio sia più portato a vedere gli episodi della fiction quando Argentero è centrale nell’orizzonte narrativo.

Le sfide di Andrea Fanti, personaggio che interpreta, nel corso degli anni sono state diverse. La conferma che continueranno è arrivata, ma non era scontata. Gli autori della fiction Rai hanno sottolineato a caratteri cubitali che l’attore piemontese rimarrà al suo posto. Nel passato recente non c’era questa certezza, qualcuno dalle parti di Rai Fiction, aveva anche parlato di un’uscita di scena graduale da parte di Luca Argentero. Mosso dal desiderio di fare altro.

Doc – Nelle tue mani 5 in fase di elaborazione

Poi la conferenza stampa di quest’anno ha chiarito le idee a tutti, in primis all’attore che ha dichiarato di voler restare a bordo del progetto. La domanda, quindi, è lecita: cos’è accaduto? A rispondere sono stati gli sceneggiatori della fiction, interpellati da Fanpage. Si è detto di tutto, ma la verità è che Argentero ha voluto delle rassicurazioni dal punto di vista narrativo. Il personaggio di Fanti deve continuare a evolversi in maniera accattivante, altrimenti si rischia di passare in secondo piano rispetto all’appeal di queste recenti stagioni.

Pericolo scampato, Argentero resta e si prepara a girare un nuovo capitolo di Doc. Mentre in Italia andrà in scena il remake americano della serie, infatti il progetto di Viale Mazzini vanta anche un discreto numero di ispirazioni sul mercato estero. Qualcuna viene importata anche nello Stivale per mitigare l’attesa, aspettando l’originale ci si consola con le altre versioni. Magari su un’emittente cadetta. Doc – come dimostrato – non muore mai perché il pubblico non può (e non vuole) farne a meno. Quindi, quando si ricomincia? Le riprese della quinta stagione cominceranno in piena estate, parola del team creativo.

Appuntamento al 2028 con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti

La tabella di marcia è stata stilata con un obiettivo preciso. Avere tutto pronto per il 2028: anno di messa in onda della nuova serie. Doc – Nelle tue mani 5 si farà, ma bisogna aspettare ancora un po’ per rivederlo sugli schermi. Ora, però, abbiamo un riferimento con cui fare i conti.

La certezza di ritrovare Luca Argentero al posto di comando, per gli appassionati, rende tutto più appetibile e persino aspettare non è poi così grave. C’è sempre il rewatch su RaiPlay, che alcuni hanno già cominciato. Doc resta una garanzia anche in digitale, ecco perché l’Ambrosiano (con le sue inchieste e i retroscena) non può chiudere mai.