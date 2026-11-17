Gli appassionati di dizi hanno un nuovo appuntamento quotidiano da segnare in calendario. Da lunedì 23 novembre arriva su Mediaset Infinity l’attesissima Love for Rent, commedia romantica turca tra le più amate di sempre, con un nuovo episodio disponibile ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Il formato è quello ormai collaudato dell’appuntamento quotidiano — lo stesso che ha accompagnato i fan di My Sweet Lie — con la libertà dello streaming: ogni episodio si guarda quando si vuole, gratuitamente.

Conosciuta nel Paese d’origine con il titolo Kiralık Aşk (letteralmente “amore in affitto”), la serie è un piccolo caso televisivo: andata in onda in Turchia tra il 2015 e il 2017, è diventata una delle rom-com di riferimento di tutta la serialità turca, capace di conquistare un pubblico enorme anche fuori dai confini nazionali grazie alla distribuzione internazionale e di raccogliere numerosi premi e riconoscimenti in patria. Un successo costruito su una chimica di coppia rara: quella tra Elçin Sangu e Barış Arduç, che i fan di mezzo mondo hanno eletto a coppia iconica delle dizi e il cui affiatamento sullo schermo resta uno dei motivi per cui la serie viene riguardata ancora oggi.

Il pubblico italiano un volto lo conosce già: Elçin Sangu è stata la Güzide de La ragazza e l’ufficiale, il period drama passato su Canale 5. Qui la trovate in un registro completamente diverso, quello brillante della commedia, nei panni di Defne: una giovane cameriera dall’energia contagiosa che, per aiutare la propria famiglia a risolvere alcuni problemi economici, accetta una proposta decisamente insolita. Far innamorare di sé, entro sei mesi, Ömer (Barış Arduç), affascinante e riservato uomo d’affari. Dietro il piano c’è Neriman, l’eccentrica zia di Ömer, determinata a trovare una moglie al nipote a qualsiasi costo — e disposta a pagare per riuscirci.

Quello che nasce come un accordo segreto, però, si trasforma presto in qualcosa che nessuno dei due aveva previsto. Tra equivoci, bugie sempre più difficili da sostenere e un sentimento che cresce a ogni episodio, Defne si ritrova di fronte alla scelta più difficile: confessare la verità e rischiare di perdere tutto, o continuare a vivere un amore nato da una menzogna? Riuscirà una storia “in affitto” a trasformarsi in un legame destinato a durare per sempre? Il bello di Love for Rent sta tutto qui: nel meccanismo classico della rom-com — il finto fidanzamento che diventa vero — eseguito con un ritmo, un’ironia e una galleria di personaggi di contorno che l’hanno resa un modello del genere.

Con Love for Rent si allarga ancora il catalogo di serie turche di Mediaset Infinity, dove sono già disponibili gratuitamente titoli come My Sweet Lie, Io sono Farah, Atto d’Infedeltà, Segreti di Famiglia e Another Love. L’appuntamento con Defne e Ömer parte da lunedì 23 novembre: un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, gratis su Mediaset Infinity.