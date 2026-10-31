Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2-6 novembre: Riccardo direttore commerciale e la telefonata che riapre la crisi

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 novembre su Rai 1, per Riccardo Guarnieri arriva una svolta importante: Roberto lo presenta allo staff come nuovo direttore commerciale del Paradiso. Sembra l’inizio di una ripartenza, finalmente concreta. Ma una telefonata improvvisa cambia tutto e riporta a galla una crisi che pareva superata.

Roberto annuncia la svolta al Paradiso: Riccardo Guarnieri è il nuovo direttore commerciale

La settimana si apre con un annuncio destinato a farsi sentire dentro il grande magazzino. Roberto presenta Riccardo Guarnieri come nuovo direttore commerciale del Paradiso, davanti allo staff. Un passaggio ufficiale, certo, ma non freddo. Perché Riccardo non è un nome qualunque e il suo ritorno in prima linea porta con sé attese, curiosità e anche qualche prudenza.

Per lui è una nuova occasione. Dopo un periodo complicato, segnato da incertezze e vicende personali pesanti, l’incarico gli permette di rimettersi al centro del lavoro quotidiano: clienti, fornitori, scelte da prendere, rapporti da tenere in equilibrio. Il ruolo commerciale chiede presenza, testa fredda e capacità di muoversi tra lavoro e relazioni personali, che al Paradiso finiscono spesso per intrecciarsi.

Roberto, secondo le anticipazioni, sembra convinto della scelta e prova a dare stabilità a questa nuova fase. Riccardo può portare energia e idee al negozio. Ma al Paradiso delle Signore le novità di lavoro raramente restano solo lavoro. A volte basta poco per cambiare tutto: una visita, una parola detta male. O, come in questo caso, una telefonata.

La telefonata inattesa che spezza l’entusiasmo di Riccardo

Proprio quando Riccardo sembra ritrovare sicurezza, arriva una chiamata che lo mette in difficoltà. Le anticipazioni non svelano fino in fondo il contenuto della telefonata inattesa, ma l’effetto è chiaro: l’entusiasmo per la nomina si incrina, il suo umore cambia e chi gli sta vicino capisce subito che qualcosa lo ha colpito.

La scena sposta il racconto dal lavoro alla parte più personale della sua storia. Riccardo non reagisce come davanti a un semplice imprevisto. Sembra piuttosto costretto a fare i conti con una questione rimasta aperta, una ferita non del tutto chiusa. Nelle trame della soap, dettagli del genere pesano. Prima arriva un segnale, poi il silenzio, infine la verità.

Negli episodi in onda dal 2 al 6 novembre, il nuovo direttore commerciale dovrà quindi reggere due pesi insieme: da una parte la necessità di dimostrare di essere all’altezza del nuovo incarico, dall’altra il turbamento provocato da quella chiamata. Una posizione scomoda. Al Paradiso si lavora, si sorride, si accolgono i clienti. Ma certe crepe, anche dietro il bancone, si vedono.

Lia ritrova suo padre con l’aiuto di Matteo, ma i dubbi restano

Accanto alla vicenda di Riccardo prende spazio anche la storia di Lia. Con l’aiuto di Matteo, la ragazza riesce a ritrovare suo padre. È uno dei passaggi più delicati della settimana, perché il ricongiungimento non viene raccontato come una soluzione semplice, né come una chiusura serena del passato.

Matteo le resta accanto con discrezione. La aiuta, la sostiene, prova a capire i suoi timori senza metterle pressione. Quando il padre torna nella vita di Lia, però, la ragazza deve affrontare una domanda difficile: che cosa resta di un legame dopo anni di assenza, silenzi e spiegazioni mancate?

Le anticipazioni parlano anche dei dubbi di Matteo. Qualcosa non lo convince del tutto. Il suo istinto lo spinge a guardare meglio ciò che accade intorno a Lia e al padre ritrovato. Potrebbe essere solo prudenza. Oppure no. La soap lascia la tensione aperta, senza sciogliere subito il nodo.

Simona, Odile e le altre trame: danza, casa-famiglia e tensioni in famiglia

Intanto Simona continua a fare i conti con la rinuncia alla danza. Una scelta dolorosa, che la costringe a rivedere desideri, abitudini e perfino il modo in cui guarda a se stessa. Non si tratta solo di lasciare un’attività amata, ma di accettare che una parte importante della sua vita non possa andare avanti come aveva immaginato. Chi le vuole bene prova a starle vicino, senza invadere il suo spazio.

Anche Odile affronta nuovi problemi alla casa-famiglia. Le difficoltà di ogni giorno si sommano a responsabilità sempre più pesanti e a questioni pratiche da risolvere in fretta. La gestione del luogo, già non semplice, entra in una fase più agitata. In queste trame, il racconto si allarga oltre il grande magazzino e tocca storie di cura, fragilità e rapporti sociali.

Non mancano altri movimenti destinati a pesare sugli equilibri dei personaggi. Diana aiuta Rebecca, mentre Elisa litiga con Valter, aprendo nuovi fronti familiari e sentimentali. Sembrano tensioni laterali, ma nella soap spesso sono proprio queste a diventare decisive più avanti. La settimana dal 2 al 6 novembre si annuncia così come un passaggio di transizione: Riccardo entra in una nuova fase professionale, Lia ritrova una figura centrale del suo passato, Simona prova a reggere una perdita e Odile affronta problemi concreti. Tutto si muove, lentamente. Ma nulla sembra davvero risolto.