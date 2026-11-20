La Preside 2 arriverà in televisione nel 2027: le riprese della nuova stagione stanno per terminare. Luisa Ranieri sarà ancora Eugenia Liguori prima di tornare, per l’ultima volta, nei panni di Lolita Lobosco.

Luisa Ranieri si prepara a un altro anno da protagonista. Non solo per la presenza al cinema con lavori da scoprire e apprezzare, ma anche per la conferma televisiva di alcuni prodotti di successo. Tra questi troviamo sicuramente La Preside. Mini-serie diretta da Luca Miniero e prodotta da BibiFilm in sinergia con la Zocotoco. Casa di produzione fondata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. La Rai ringrazia gli artisti che si sono prestati a quest’ennesima cavalcata televisiva, il merito però va condiviso con il pubblico. La prima stagione de La Preside è andata oltre ogni aspettativa.

Il prodotto è piaciuto moltissimo, in numeri il successo vale più del 25% di Share ogni puntata. Cifre che sono oro, in termini catodici. Allora – in accordo con Raiuno – squadra che vince non si cambia. La Preside avrà una seconda stagione. Sequel doveroso che metterà in luce nuove tematiche sempre partendo da un orizzonte ben definito. Quello scolastico abbinato a realtà sociali della provincia di Napoli. Il riferimento principale, in ambito narrativo, è la figura di Eugenia Canfora: Preside che si è battuta e si batte per evitare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale in luoghi e contesti molto particolari che popolano Caivano.

La Preside avrà una seconda stagione

La forza della fiction risiede nella capacità di tenere accesi i riflettori su tematiche importanti senza perdere di vista la commedia. Si tratta, infatti, di una serie poliedrica in grado di mettere insieme argomentazioni profonde strappando sorrisi e riflessioni. Motivo per cui la Rai continua a scommettere sulla distribuzione del prodotto. Lo spirito è propriamente da Servizio Pubblico. Le riprese della seconda stagione de La Preside sono cominciate a fine settembre e termineranno il prossimo 18 dicembre 2026: dodici settimane di lavorazione sul set.

Un’alternanza tra Roma e Napoli, a dimostrazione dell’ulteriore volontà di alzare l’asticella. Una seconda stagione ricca di particolari, sorprese e luoghi da scoprire. Insomma, sembrava essere già stato detto tutto, ma quella che è partita come una scommessa da vincere si è trasformata in una splendida conferma. Attestato di valore per Zingaretti e Ranieri, i quali hanno dimostrato caparbietà e lungimiranza nel credere in un simile progetto prima della concorrenza.

Eugenia Liguori e Lolita Lobosco

Restando in tema di grandi ritorni, il 2027 sarà l’anno de La Preside – in merito alla possibile messa in onda del prodotto finito – ma anche delle riprese di Lolita Lobosco. Luisa Ranieri, infatti, tornerà a girare la quarta e ultima stagione della serie. Anche in questo caso si tratta di una conferma che, però, va verso il suo naturale epilogo. La Preside, invece, è destinata ad avere ulteriori sviluppi narrativi.

Sono ufficialmente iniziate oggi a Roma le riprese della seconda stagione de #LaPreside ! Eugenia sta per tornare 😎 pic.twitter.com/Dps6EoYJ4t — Luisa Ranieri Updates (@LRanieriUpdates) September 29, 2026

L’ultima parola spetta, come di consueto, al pubblico. Se la seconda stagione verrà accolta bene, come è stato fatto con la prima, allora si potrà continuare a parlare di Eugenia Liguori con le sue avventure personali e professionali. Un progetto che ha tutte le potenzialità per trasformarsi in cult seriale.