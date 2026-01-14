La Preside, neo fiction targata Rai con protagonista Luisa Ranieri, è ispirata ad una storia vera: ecco chi è Eugenia Canfora.

La Preside, la vera storia che ha ispirato la fiction: chi è Eugenia Canfora

La Preside è la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri protagonista, ma soprattutto è la storia vera di una donna che ha deciso di cambiare il destino di tanti ragazzi, uno a uno, senza mai voltarsi indietro. L’attrice è riuscita a dare al suo personaggio un’intensità particolare, l’ha resa vera, attuale e contemporanea. Si è immersa completamente nella vita di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto Francesco Morano di Caivano, nel Parco Verde di Napoli.

Un luogo segnato da sfide sociali dove Eugenia, oltre che dimostrare il suo coraggio, ha insegnato qualcosa che va oltre l’educazione: ha restituito dignità, speranza, futuro. La serie, attualmente in onda su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay, prende il via proprio da questo sguardo sulla realtà, da questa sfida impossibile che diventa racconto. Luisa non nasconde il rispetto per la figura che porta sullo schermo. La sua Eugenia Liguori non è un personaggio inventato, una sorta di eroina da romanzo, ma è una donna reale, fatta di dubbi e passi in avanti, di sguardi complici e porte che si aprono solo con la fiducia.

Per l’attrice e il compagno Luca Zingaretti la determinazione di Eugenia Canfora di cambiare le cose, nonostante le tante difficoltà originate dal contesto territoriale dove le istituzioni non sono presenti, andava raccontata. I due artisti hanno compreso che era una storia che meritava il suo spazio e di cui era necessario parlarne. È così che la quotidianità di una preside, il suo amore per la scuola e soprattutto per i ragazzi, si trasforma in fiction, diretta da Luca Miniero e la produzione di Bibi Film e Zocotoco.

Eugenia Canfora, chi è la “preside coraggio” che ha ispirato la fiction Rai

La Preside è composta da quattro appuntamenti e racconta le difficolta dei giovani di Caivano di avere un futuro diverso che non sia la strada. La voce di Luisa Ranieri diventa così il megafono di tante storie silenziose, di genitori e figli, di sogni spezzati e ricuciti. Una narrazione potente perché profondamente radicata nella realtà, capace di trasformare lo schermo in specchio e in promessa. Ma chi è realmente Eugenia Canfora? Simbolo di resistenza civile, della scuola come presidio di legalità, la Carfora è una dirigente scolastica in prima linea, in uno dei territori più complessi d’Italia.

Preside dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano, area segnata per anni da degrado, criminalità organizzata, dispersione scolastica e povertà educativa. Quando è stata nominata alla guida della scuola, ha affrontato un contesto durissimo: assenze croniche, ragazzi risucchiati troppo presto dalla strada, famiglie sfiduciate verso le istituzioni. La Canfora ha combattuto l’abbandono scolastico uno studente alla volta, andando a cercare i ragazzi casa per casa, parlando con le famiglie, imponendo regole ma offrendo ascolto.

La storia di Eugenia Canfora dal documentario alla fiction

Nonostante le minacce e le pressione Eugenia Canfora non ha mai abbandonato Caivano. Inoltre è riuscita a trasformare la sua esperienza in una testimonianza pubblica, raccontando il suo impegno di educatore in convegni, scuole, università. La sua storia è stata raccontata prima nel documentario Figli miei di Domenico Iannacone, opera che ha acceso i riflettori sulla drammatica situazione scolastica del presidio di Parco Verde.

Da lì poi è nata l’idea della fiction La Preside, ispirata liberamente alla sua figura. Oggi Eugenia Carfora è considerata una delle figure più emblematiche della scuola italiana contemporanea: la sua storia non parla solo di Caivano. Parla di un Paese intero, delle sue periferie, e di quanto una scuola viva possa fare la differenza.