Ad undici mesi di distanza dalla messa in onda della prima puntata, anche Love is in the Air giunge a conclusione, con il suo finale. L’episodio 234, in onda oggi, martedì 5 aprile 2022, alle 16:50, segna infatti la chiusura della soap opera turca andata in onda in Patria per due stagioni e che Canale 5 ha invece mandato in onda senza interruzioni.

Love is in the Air, il finale: come finisce?

Love is in the Air, le foto della nuova serie tv turca di Canale 5 Un finale che chiuderà definitivamente la saga dei due protagonisti Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin), che ha visto nel corso delle due stagioni alti e bassi e numerosi colpi di scena, fino all'ultima puntata.

-ATTENZIONE: SPOILER SULL’ULTIMA PUNTATA-

Proprio come accade nel finale di serie, quando Eda e Serkan sembrano ormai aver coronato il loro sogno d’amore grazie alla nascita del loro secondo figlio Alp. L’ultima parte della soap ha compiuto un salto temporale di qualche anno, durante cui i due protagonisti si sono persi di vista: Eda si è trasferita in Italia per completare i suoi studi, mentre Serkan -guarito da cancro che lo aveva colpito- si è ributtato nel lavoro.

La ragazza, in quegli anni, non ha però mai detto a lui di essere diventato padre della piccola Kiraz, che ha cresciuto da sola. La scoperta che la bambina è sua figlia è una sorpresa per Serkan, che però non si tira indietro dalle sue responsabilità.

Va così a formarsi una famiglia in cui i fan hanno sperato fin dal primo episodio. Proprio con la notizia della nascita di Alp assistiamo così ad Eda e Serkan finalmente insieme e genitori, pronti ad affrontare nuove avventure insieme.

Su Canale 5 torna Brave and Beautiful

Brave and Beautiful, le foto della nuova serie tv turca su Canale 5 Con la conclusione di Love is in the Air, Canale 5 ne approfitta per far occupare la fascia dalle 16:50 alle 17:25 da un'altra soap turca, che era stata interrotta con l'avvio della stagione autunnale.

Stiamo parlando di Brave and Beautiful, di cui da domani, mercoledì 6 aprile 2022, andranno in onda i nuovi episodi. Scopriremo così come finirà per Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), il cui piano di vendetta nei confronti di Tahsin (Tamer Levent) è stato ostacolato dal suo innamoramento per Sühan (Tuba Büyüküstün), la figlia di quest’ultimo.

Non è ancora chiaro se Brave and Beautiful resterà in questa collocazione fino alla sua conclusione (sono ancora numerose le puntate da trasmettere), o se Canale 5 promuoverà la soap in prima serata con l’arrivo dell’estate.

Di certo c’è che ai blocchi di partenza, per quanto riguarda il comparto soap opera, Canale 5 ha anche Due vite, produzione spagnola di cui Mediaset ha ufficializzato l’acquisto l’ottobre scorso, e la cui messa in onda potrebbe avvenire o nel corso della prossima estate o in autunno (ma queste, per ora, sono solo ipotesi).