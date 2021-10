Il futuro dei daytime di Canale 5 sembra non allontanarsi troppo dal suo presente e dal suo passato. Durante il MipCom, che si sta tenendo in questi giorni a Cannes, Mediaset ha infatti formalizzato l’acquisto di una nuova soap opera spagnola, attualmente in onda nella penisola iberica. Si chiama Dos Vidas (“Due Vite”) e si candida a ufficialmente ad essere la nuova soap del pomeriggio di Canale 5.

Dos Vidas, la trama

La particolarità di questa soap sta nella sua doppia linea narrativa, che a qualcuno potrà far pensare ad una serie tv che ha fatto della ramificazione del proprio racconto una ragione del suo successo, ovvero This Is Us. Dos Vidas racconta infatti di due donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero).

Julia vive a Madrid: la sua vita è frutto di una serie di decisioni imposte da sua madre e dal suo futuro marito. Un giorno, però, scopre un grande segreto relativo alla sua famiglia, che le provoca un esaurimento nervoso. Da qui, la decisione di allontanarsi e di rifugiarsi in una cittadina, Robledillo de la Sierra.

La storia di Carmen è invece ambientata a metà Novecento: la ragazza decide di lasciare la città per raggiungere il padre nella Guinea spagnola. Qui scopre il volto più duro e selvaggio dell’Africa, che la cambia radicalmente la vita e la pone davanti ad un bivio: seguire il cuore o seguire le regole.

Quello che il pubblico scoprirà presto e che le vite di Julia e Carmen sono legate l’una all’altra, dal momento che sono rispettivamente nipote e nonna. La serie, quindi, segue l’evolversi delle loro vite, così distanti ma al tempo stesso accomunate dalla volontà di seguire i propri sogni.

Dos Vidas quando andrà in onda?

L’annuncio dell’acquisizione dei diritti della soap da parte di Mediaset non è coinciso, ovviamente, con la notizia di quando Dos Vidas andrà in onda in Italia. Quel che è certo è che l’azienda di Cologno Monzese ha acquistato il pacchetto completo della serie, ad oggi composto da 255 episodi. Per ora, in Spagna ne sono andate in onda 180. Immaginiamo che Canale 5 manderà in onda serie nel 2022, magari già in inverno o, per sperimentarne la tenuta sul pubblico, in estate.

Dos Vidas sarà il nuovo Segreto?

Difficile ipotizzare sul successo che questa serie potrebbe avere o no in Italia. Sicuramente, con questo acquisto Mediaset punta a confermare la struttura del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Dopo la fine de Il Segreto, avvenuta nella primavera 2021, Dos Vidas cercherà di riconquistare quel pubblico.