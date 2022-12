Continuano dalle parti di Viale Mazzini i lavori per il ritorno in prima serata di Loretta Goggi in un programma tutto suo. Come già anticipato da TvBlog, si tratterà di uno show in onda per quattro venerdì a partire da marzo su Rai1. Oggi siamo in grado di svelare ulteriori dettagli rispetto alla trasmissione che è rimasta in sospeso per molti mesi e che nella prossima primavera dovrebbe – il condizionale resta comunque d’obbligo – finalmente trovare la luce.

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, in una delle puntate dello spettacolo, il cui titolo provvisorio è Benedetta Primavera (non è ancora ufficiale), saranno presenti Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Simone Montedoro. Gli ospiti saranno protagonisti di duetti speciali in cui si esibiranno con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Lo faranno a distanza, con l’utilizzo della tecnologia. In pratica, agli occhi dei telespettatori il mito – vivente o non – sembrerà affiancare fisicamente l’ospite, che in realtà avrà registrato la sua esibizione in separata sede.

Il programma, prodotto dalla società Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, Francesca Canetta e Carlo Bergamo, potrebbe avere anche anche delle presenze fisse per tutti e quattro gli appuntamenti previsti (ognuno dei quali dovrebbe avere un tema diverso). I nomi attualmente in circolazione sono quelli di Lucia Ocone e di Michela Giraud, ma in entrambi i casi mancano ancora le firme.

Nelle prossime settimane il cast verrà definito, mentre le registrazioni dovrebbero iniziare a fine gennaio. Ricordiamo che Loretta Goggi tornerà su Rai1 a Tali e quale show, la versione nip del fortunato titolo di Carlo Conti, a partire da venerdì 7 gennaio (quindi collocazione diversa da quella storica del venerdì). Cinque le puntate previste, alle quali seguiranno – dopo la settimana del Festival di Sanremo – i due speciali (già registrati – ecco chi ha vinto) dedicati proprio alla kermesse canora più popolare in Italia.