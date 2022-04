In attesa della svolta – che per dirla in maniera chiara scatterà quando e se le sarà affidato un programma tutto suo (la scorsa estate sembrava fatta) – si può affermare con una buona dose di certezza che il ritorno di Lorella Cuccarini a Mediaset sia stata per lei, ma anche per l’azienda, una mossa azzeccata. Considerando il recente passato in Rai, non era così scontato.

L’ingresso ad Amici di Maria De Filippi, prima come docente di danza, poi come coach di canto, ha regalato alla “più amata dagli italiani” un ringiovanimento di pubblico, dettaglio non da poco per un’artista con alle spalle una prestigiosa carriera trentennale. Il talent, da parte sua, ha guadagnato in termini di credibilità, riportando in scena una delle più apprezzate showgirl del nostro Paese (nel campo del musical davvero con pochi rivali).

Sarà riconfermata? Difficile sentenziarlo oggi, visto che il serale di Amici è nel pieno del suo svolgimento e che le decisioni in questo senso arriveranno soltanto nelle prossime settimane. Quel che risulta a TvBlog, però, è che la Cuccarini sarà sicuramente confermata in un altro programma di Canale 5 a cui ha preso parte di recente. Trattasi di Striscia la notizia, che ha condotto a marzo scorso con Gerry Scotti per quattro puntate, a sorpresa, al posto di Francesca Manzini, fermata a casa dal covid (nelle prime due puntate è stata sostituita da Valeria Graci).

Dunque, Lorella Cuccarini nella prossima stagione tornerà dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, stavolta come ‘titolare’ (e con un periodo di impiego più esteso) e non più come riserva di prestigio. Al momento non sarebbe stato ancora deciso chi la affiancherà, ma non è assolutamente da escludere che si possa trattare ancora di zio Gerry, con il quale l’affiatamento è sembrato totale. L’alternativa sarebbe rappresentata dal volto storico di Striscia, ossia Ezio Greggio, al quale è Lorella è legata da un rapporto di amicizia da sempre.