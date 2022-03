Ancora una novità dietro il bancone di Striscia la notizia. Secondo quanto apprende TvBlog, infatti, Lorella Cuccarini affiancherà Gerry Scotti alla conduzione del tg satirico di Canale 5. In particolare, la showgirl, impegnata attualmente ad Amici di Maria De Filippi (sabato inizia il serale), condurrà quattro puntate di Striscia la notizia, quelle in onda da domani, mercoledì 16, a sabato 19 marzo.

Ieri ad affiancare Gerry Scotti era stata l’inviata Valeria Graci, chiamata in extremis per sostituire Francesca Manzini, risultata positiva al covid (sta bene). La comica e speaker di Rtl 102.5 sarà presente anche nella puntata di questa sera (in onda in versione ridotta, perché Canale 5 trasmetterà la partita di Champions League tra Manchester United e Atletico Madrid), già registrata ieri.

L’indiscrezione è stata confermata pochi minuti fa dall’ufficio stampa della trasmissione di Antonio Ricci. Nella nota diffusa ai giornalisti, viene riportata anche una dichiarazione di Lorella Cuccarini:

Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio.

Per la Cuccarini si tratta, infatti, di un ritorno da Antonio Ricci, con cui ha lavorato per i programmi Odiens e Paperissima. La ‘più amata dagli italiani’ torna così, anche se solo per pochi giorni, alla guida di un titolo Mediaset, dove fino a questo momento è stata impegnata ad Amici. La scorsa estate si era vociferato di un suo possibile rilancio nella domenica pomeriggio di Canale 5 con un programma tutto suo (vi avevamo raccontato i dettagli su TvBlog), ma alla fine i dirigenti di Cologno Monzese hanno optato per il binomio Verissimo+Amici.

Da lunedì 21, previo tampone negativo, alla conduzione di Striscia con zio Gerry dovrebbe tornare la ‘titolare’ Francesca Manzini.