“Sono stato parecchio in palestra perché volevo restare in forma. Poi ho un amico psicologo con cui ho fatto due-tre sedute. Ho preparato molte battute, ma alla fine sono andato a braccio“. Come si fa a restare seri davanti a Diego Abatantuono è un mistero che proveranno a risolvere gli altri 9 concorrenti di Lol – Chi ride è fuori disponibile dal 1° aprile su Prime Video con i primi 4 episodi e poi con gli ultimi 2 l’8 aprile.

Basta solo vedere le facce dei vari Lucia Ocone, Maurizio Lastrico, Rocco Tanica, Edoardo Ferrario, Giorgio Panariello, Angela Finocchiaro, Loris Fabiani (Lunanzio), Aurora Leone, Claudio Santamaria quando Abatantuono è entrato per ultimo nello studio di Lol, per capire che sarebbe stato complesso restare seri per loro. Questo atteggiamento serafico e sarcastico che si ritrova nelle interviste, che lo ha reso il mattatore della serata di presentazione dello show, è lo stesso che ha tenuto anche all’interno della gara.

Mentre Lucia Ocone prova a parlare nell’intervista dicendo delle difficoltà di prepararsi qualcosa trovando poi immersi in un contesto completamente nuovo, Diego Abatantuono continua a disturbarla. “Si può non ridere? Perché non sappiamo chi c’è, altrimenti vai a cena una sera con Diego e fai l’esperimento e provi a non ridere”. Anche Maurizio Lastrico, che ha ritrovato Claudio Santamaria anche in Call My Agent – Italia 2, ha ammesso di aver provato a preparare qualcosa rendendo però tutto inutilizzabile di fatto. “Hai ti eri anche preparato?” la reazione di Diego Abatantuono.

Il mattatore di questa edizione di Lol 4 (Abatantuono ovviamente) ha scherzato sulla paura di dire qualcosa che non si poteva: “Perché io dico cose che comunemente la gente dice che non si possono dire”. Lucia Ocone: “Quanto fa ridere dire la verità” “Eh si fa ridere al gabbio” la risposta di Abatantuono. Il nome Lunanzio scatena una risata generalizzata: “Ha un umorismo molto moderno, essendo io antico siamo molto lontani” ha scherzato Diego Abatantuono ammettendo di aver un po’ subito l’ingombrante presenza di Loris Fabiani. “Stava sempre a mille vuoi per l’emozione di trovarsi in quel contesto, a un certo punto ho pensato ora lo ammazzo”