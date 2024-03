Lol 4 l’intervista con Giorgio Panariello, Aurora Leone ed Edoardo Ferrario: tra battute sull’età e inside joke

Il 1° Aprile arrivano su Prime Video le prime quattro puntate della quarta edizione di Lol – Chi ride è fuori (le ultime due saranno rilasciate l’8). Durante la presentazione a Roma di Lol 4 abbiamo avuto occasione di chiacchierare con alcuni tra i concorrenti protagonisti come Aurora Leone, Giorgio Panariello ed Edoardo Ferrario. Come potrete vedere nel video l’intervista prende subito la piega di una chiacchierata informale, giocando con la naturale simpatia dei tre comici che sanno trasformare ogni domanda in un’occasione per scherzare, cogliendo ogni spunto per la battuta giusta.

“Questo provoca” è la reazione divertita di Edoardo Ferrario alla domanda rivolta a Giorgio Panariello, se lui, che insieme a Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro è la quota più matura di Lol 4 ha un po’ subito il confronto generazionale: “Siamo un po’ degli zii per questi ragazzi, sono loro in difetto perché troppo giovani“, ha risposto Giorgio Panariello stando ovviamente al gioco. “Quando hai meno esperienza e sei giovane non è che fai proprio tanto ridere, a me non hanno mai fatto ridere.” Poi riferendosi a Ferrario e Leone ha aggiunto: “Si faranno, sono in gamba. Lei è il futuro dei The Jackal con tutta la prole che verrà. Lui è un Panariello perché non è solo uno stand-up comedian, fa i personaggi, è un comico completo. Ma è troppo giovane“.

“Ho provato a invecchiare, ho mangiato carne rossa, ho fatto smorfie per le rughe” la battuta di Edoardo Ferrario. Naturalmente per loro che vedevano questi comici da giovani in tv, era tutto più complesso perché “Oltre alla risata del momento si somma la storia, il ricordo. Ti senti privilegiato, vedi da vicino alcuni dei personaggi di Panariello” ha commentato Aurora Leone.

“Il terrore avendo visto Aurora entrare da quella porta, visto che abbiamo lavorato insieme, era ridere per delle cose che noi sappiamo” ha raccontato Edoardo Ferrario. “Abbiamo usato il fair play quindi quei nostri inside joke che sappiamo ci fanno automaticamente ridere li abbiamo evitati che sarebbe stato giocare sporco. Io so che se cito una certa parola, Aurora scoppia a ridere perché è qualcosa che abbiamo vissuto insieme“. Giorgio Panariello ha spiegato che come ha visto che c’era Edoardo Ferrario ha pensato “Sono fritto” perché va spesso a vederne gli spettacoli e sa che la sua comicità lo fa ridere. “Quando capisci che ci sono colleghi che ti faranno ridere è tutto più difficile“.

La variabile impazzita di questa edizione è stata Lunanzio – Loris Fabiani, il vincitore del Talent Show, che obiettivamente nessuno conosceva “ma si è fatto subito notare. Chi ha lasciati spaventati e divertiti” ha detto Aurora Leone, “sembra il titolo di una canzone di Carmen Consoli”.