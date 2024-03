Lol 4, tra influencer e tiktoker è Abatantuono a rubare la scena. Fedez concorrente a sorpresa

Eccezziunale veramente e per sempre. Diego Abatantuono ruba la scena nella serata di presentazione della quarta stagione di Lol – Chi Ride è Fuori organizzata a Roma da Prime Video. In attesa di vedere i primi 4 episodi lunedì 1° Aprile in streaming (e gli ultimi 2 l’8) tutti i protagonisti (esclusa Angela Finocchiaro trattenuta da altri impegni) hanno presentato i primi due episodi a un pubblico formato da fan, influencer, tiktoker e giornalisti.

Lol 4 una presentazione “da social”

Nicole Morganti, responsabile dei contenuti originali di Amazon Prime Video per l’Italia, ha vestito i panni della conduttrice faticando a gestire l’esuberanza dei concorrenti del programma che hanno scherzato su tutto dal montaggio che ha tagliato alcune delle battute più divertenti (secondo loro) agli avvocati dell’ufficio legale di Amazon che li hanno tenuti in lunghe riunioni controllando tutto quello che si poteva o non poteva dire, compreso citare Giancarlo Magalli su cui nessuno ha però spiegato perché rientrasse tra le parole tabù.

La sorpresa delle nuove puntate di Lol 4 è stata svelata da Morganti in apertura di serata: Fedez è diventato concorrente a sua insaputa “Ma tante delle battute che ho detto sono state tagliate, non sono piaciute, compresa la prima” ha raccontato il rapper che è stato tradito dalla sua passione per il black humor. “Ha un umorismo cattivissimo” ha detto Maurizio Lastrico che ha passato il tempo a “insultare” in modo sarcastico Fedez “e a me veniva da ridere”. Le smorfie che Fedez fa durante la sua permanenza nella casa sono destinate a diventare meme per i social.

E a proposito di social e web Nicole Morganti ha rassicurato Lercio che aveva detto come non ci sarebbe stata una quinta stagione di Lol essendo finiti i The Jackal con Aurora Leone quest’anno nel cast dopo Fru, Ciro e Fabio Balsamo: “Stanno facendo i provini” ha scherzato la dirigente Amazon, con Edoardo Ferrario che ha aggiunto: “Sono stato scelto solo perché avevo firmato un contratto con i The Jackal, per qualche ora sono stato uno di loro”.

Diego Abatantuono show

La presentazione di Lol 4 è stato uno show di Diego Abatantuono, serafico e sarcastico come all’interno del programma. Lui è fermo sul suo trono da cui ha sparato sentenze e battute ficcanti e spiazzanti, che hanno scatenato l’iconica risata di Frank Matano co-host insieme a Fedez e Lillo, cui è stato affidato il ruolo di “overacting coach”. Il compito di uno dei volti simboli di Lol tra film, show e serie tv, è stato quello di tentare di far ridere i concorrenti con degli sketch di recitazione esagerata e sopra le righe. Ma non me ne voglia il sempre bravo e divertente attore, lo sketch che si vede nella seconda puntata è stato salvato solo dal guizzo di Rocco Tanica, non apportando nulla all’economia dello spettacolo.

“Abbiamo un debolone per Diego” ha ammesso Nicole Morganti che ha raccontato come abbia corteggiato a lungo Abatantuono provando a convincerlo a partecipare a Lol, “lo vedi che se insisti alla fine ottieni tutto?” gli ha risposto l’attore col suo fare ironico. “Io ero il debolone di riserva” ha ironizzato Giorgio Panariello altro veterano della comicità nel cast di Lol 4. Il rapporto più complicato all’interno del programma Diego Abatantuono lo ha avuto con Lunanzio il personaggio con cui Loris Fabiani ha vinto il Lol Talent Show. “A un certo punto Diego m’ha detto ‘se non si leva gli dò un cazzotto nei maroni'” ha raccontato Giorgio Panariello scherzando sull’esuberanza di quella che è stata la mina vagante di Lol 4 come ha confermato anche Lucia Ocone (imperdibile nel suo personaggio di Veronika riproposto nelle prime puntate).

Come sono le prime puntate di Lol 4?

Uno show come Lol si poggia su due componenti fondamentali: il cast e il montaggio. Se queste due componenti funzionano, ne beneficia tutto lo show. E come era prevedibile leggendo in fila i nomi di Rocco Tanica, Angela Finocchiaro, Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Maurizio Lastrico, Claudio Santamaria, Aurora Leone e Loris Fabiani il cast ha tutte le qualità per far ridere il pubblico, un mix che abbraccia generazioni e stili diversi, con sorprese come Claudio Santamaria (“Se c’è lui può arrivare chiunque anche Travaglio” ha scherzato Panariello) e Maurizio Lastrico.

La quarta stagione di Lol – Chi Ride è fuori sembra destinata a replicare il travolgente successo della prima stagione, grazie alla carica comica dei suoi protagonisti e a situazioni che si sono create pronte a diventare dei meme sui social, usate in mille altre occasioni e situazioni. I concorrenti hanno sicuramente portato tanto materiale da casa in termini sia di sketch che di oggetti, ma come sempre in Lol è la spontaneità e l’improvvisazione a vincere e a far divertire gli altri (e il pubblico). Al di là dell’aspetto economico (citato più volte in modo anche autoironico e onesto un po’ da tutti) che comporta partecipare a questo show, i 10 concorrenti si sono messi in gioco portando loro stessi, pescando nella loro storia e sfruttando l’occasione sia come un gioco ma anche come un modo per un lancio o rilancio di popolarità.