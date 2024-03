Prime Video, tutte le nuove serie in uscita ad Aprile 2024

Ad Aprile 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con il ritorno dei prodotti tra i più amati della piattaforma, Lol – Chi ride è fuori. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video ad Aprile 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video ad Aprile 2024

Prime Video non punta sulla quantità. Ogni mese sono poche le serie tv che si aggiungono in catalogo, almeno quelle che vengono annunciate in anticipo perché talvolta alcuni titoli spuntano improvvisamente senza essere annunciati. Ad Aprile le novità seriali di Prime Video sono sostanzialmente 2: l’attesissima Fallout prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy e la seconda stagione di Them – Loro.

1 Aprile – Naruto: Shippuden s.6

s.6 9 Aprile – Dragon Ball s.4

Dragon Ball Z s.5

s.4 s.5 11 Aprile – Fallout s.1

s.1 25 Aprile – Loro: La Paura s.2

Fallout – Prima stagione (11 aprile)

Arriva su Prime Video dall’11 aprile Fallout adattamento di un famoso franchise di videogame. Al centro la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. Jonathan Nolan ha diretto i primi 3 episodi ed è produttore insieme a Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner.

Them: The Scare – Loro: La Paura – Seconda stagione (25 aprile)

Secondo capitolo per la serie horror Them/Loro. Questi nuovi episodi hanno come sottotitolo La Paura e saranno ambientati nel 1991 ma sempre nella contea di Los Angeles. Al centro c’è la detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Nel pieno di un tumultuoso periodo a Los Angeles, con una città sul filo del caos, Dawn è determinata a fermare l’assassino. Mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia.

Non solo serie tv su Prime Video ad Aprile 2024

L’attenzione per il mese di Aprile su Prime Video è tutta concentrata sull’arrivo della quarta stagione di Lol – Chi Ride è Fuori che promette di tornare ai livelli della prima stagione grazie a un cast di alto livello e ben assortito formato da Diego Abatantuono, Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Aurora Leone, Angela Finocchiaro, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Lunanzio (vincitore del Talent Show), Claudio Santamaria ed Edoardo Ferrario, cui si aggiungono Fedez, Lillo e Frank Matano come conduttori.

Il 22 Aprile sarà disponibile lo spettacolo comico Alessandro Siani: Off Line, mentre tra i film originali che arriveranno sulla piattaforma ci sono Musica, Come far innamorare Billy Walsh e Gli Addestratori con Lillo e Geppi Cucciari. Inoltre saranno in esclusiva su Prime Video i quarti di finale di Champions League PSG – Barcellona del 10 aprile e Manchester City – Real Madrid del 17 aprile.