L’Isola dei Famosi resta in stand-by. Davide Maggio, sul suo portale di informazione televisiva, ha parlato chiaramente: “Rischia di saltare”. L’edizione 2026 del programma è particolarmente attesa, ma sta vivendo un momento delicato. Mediaset aveva puntato fortemente sul rinnovamento, a cominciare dalla conduzione. Selvaggia Lucarelli affianca Alvin in questa nuova avventura. Arrivederci condiviso, quello che ha visto uscire di scena Veronica Gentili.

La giornalista ed ex conduttrice del programma, in accordo con l’azienda di Cologno Monzese, ha scelto di concentrarsi maggiormente sul lavoro a Le Iene in attesa di nuovi progetti. Dunque Lucarelli parte per le Filippine, attuale location del programma, insieme ad Alvin. Le puntate del formato si registrano in piena estate, con tanto di stories da parte della celebre autrice e opinionista del GFVip, in attesa di capire quando mandare in onda questo lavoro.

L’Isola dei Famosi ancora ai box

Aspettare, stavolta, può favorire un boomerang anziché alimentare curiosità. Infatti inizialmente doveva esserci massimo riserbo sul cast del reality, il passare dei mesi però ha favorito qualche spoiler di troppo. A mezzo social e non solo. Parte dei cambiamenti della trasmissione sono stati rivelati, con alcune anticipazioni relative al cast e al fatto che il televoto sarebbe scomparso per dare adito a una situazione televisiva più simile a quella di Pechino Express. Format a cui la nuova Isola dei Famosi, inevitabilmente, ha finito per ispirarsi.

Ora la torta è pronta: il format è stato confezionato, montato e rilasciato in azienda. Serve solo sapere quando sarà disponibile per gli appassionati. Una data iniziale doveva essere quella del 4 dicembre 2026. Non è arrivata conferma da Mediaset che, per quel giorno, ha preferito puntare su Il Gattopardo. Nuova versione di un grande classico proveniente direttamente dall’universo Netflix. I bene informati hanno pensato fosse possibile vedere L’Isola dei Famosi sotto l’albero per un reality nuovo di zecca da gustare durante le feste. Anche in questo caso, molti resteranno delusi.

Valutazioni in corso

Pier Silvio Berlusconi non vuole risultare anacronistico puntando su un contenuto a tinte calde, visto che si è girato letteralmente in un’isola, mentre fuori dalla finestra dei telespettatori si respira un’atmosfera natalizia. Quindi si prende tempo. Un’attesa prolungata e – per alcuni – eccessiva che traduce profonde riflessioni. Il timore è quello di incappare in rischi troppo elevati. Dipendere esclusivamente dal gradimento e dalle percentuali non è quello a cui punta il vertice di Cologno Monzese che, parallelamente, deve capire come ammortizzare gli ascolti a intermittenza del GFVip.

Dopo un’edizione altalenante sul piano del gradimento collettivo, l’imperativo è evitare di ripartire immediatamente con un altro reality rischiando di tediare l’utente medio. Quindi, calma e gesso. Cosa fare? Aspettare troppo non è la soluzione, ma sfruttare questo limbo per agevolare nuove suggestioni forse è la strada maestra da percorrere. L’ipotesi che balena, in queste ore, tra i corridoi di Cologno Monzese è quella di proporre la nuova Isola dei Famosi esclusivamente in digital. Solo su Mediaset Infinity.

Futuro in streaming

Un contenuto in streaming che sarebbe soggetto esclusivamente alle visualizzazioni, anziché allo Share. Questo viatico lo ha già intrapreso la Rai con il successo su RaiPlay de Il Collegio. Esempio che potrebbe essere replicato, con un contenuto profondamente diverso, anche a Mediaset. In maniera tale da salvare un contributo ad alto budget e iniziare una rivoluzione digitale già preannunciata con l’aggiornamento dell’app ufficiale. Ogni cosa è in divenire, nello specifico i progetti attorno al lancio della nuova Isola dei Famosi sono più di uno. Si tratta solo di scegliere quello più giusto per l’emittente.