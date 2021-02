L’isola dei famosi 2021: il cantiere è aperto

Tutto si può dire de L’Isola dei famosi tranne che non faccia parlare di se ancora prima di iniziare. Sono davvero tanti i tasselli che devono ancora incastrarsi prima che l’immagine definitiva di quello che vedremo giovedì 11 marzo in prima serata su Canale 5, dopo la consueta puntata di Striscia la notizia, si sia formata nella sua pienezza. Qui su TvBlog vi abbiamo dato conto dei vari step di preparazione di questo programma che fin dall’inizio della sua genesi ne ha viste di tutti i colori a partire dalla location che avrebbe dovuto ospitare la sua realizzazione. Come i più attenti lettori di TvBlog forse ricorderanno, proprio da queste colonne vi avevamo informato della possibilità che il programma prodotto in collaborazione con Banijay avrebbe potuto spostarsi presso le isole Canarie, poi però si è preferito restare nel luogo dove in passato l’Isola dei famosi ha messo il cappello, ovvero l’Honduras.

Ma dopo aver trovato casa, l’Isola dei famosi 2021 doveva trovare gli inquilini che la dovevano in qualche modo abitare. Ecco dunque che è iniziato il reclutamento dei concorrenti, a partire da Asia Argento, che poi ha detto di no. Sono arrivate poi altre celebrità sulla strada della prossima Isola dei famosi, tante che qui non stiamo neppure ad elencarle, ma alcune di loro pare siano più certe delle altre. Sul fronte poi inviata il nome su cui si punta è quello, come scritto qui, di Elenoire Casalegno, ma dopo vari tentativi di avere qualcun’altro in Honduras in questo ruolo, l’ultimo nome sondato è quello del ballerino di Amici Andreas Müller, da quelle parti, contratto permettendo, dovrebbe esserci Elenoire.

Tema caldo anche quello degli opinionisti. La prima scelta rispetto alla coppia resta quella scritta da queste parti, ovvero Tommaso Zorzi con Iva Zanicchi. Ma su questa coppia pesa ovviamente la scelta finale di Tommaso (vincitore morale del Grande fratello vip 5), scelta che potrà fare solo dopo il primo di marzo, cioè dopo la finale del reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini (sempre ovviamente che non venga eliminato prima dal programma). In questo senso è stato pure sondato un altro nome, avanzato dal sito “Giornalettismo” che è quello di Elettra Lamborghini, giusto per essere certi di non restare con la poltrona vuota a dieci giorni dalla partenza del programma. Del resto pure il nome di Iva Zanicchi non è certo, per altro in un ruolo che ha visto anche altre figure in campo, prima fra tutte quella di Marisa Laurito, che avrebbe detto no.

Insomma, come è abbastanza chiaro da questo mini riassunto delle puntate precedenti, è davvero un cantiere aperto questa Isola dei famosi 2021 la cui data di partenza è fissata per giovedì 11 marzo 2021, non resta quindi che attendere le comunicazioni ufficiali. Ovviamente da queste parti non mancheremo di tenervi informati di tutte le indiscrezioni che avremo modo di captare.