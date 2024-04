C’era grande attesa per capire come nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi sarebbe stata affrontata l’uscita di scena di Francesco Benigno. La questione ha trovato però poco spazio (un minuto e trenta secondi per la precisione, come si può notare nella clip su Mediaset Infinity) all’interno della trasmissione, con l’intento di non dare ulteriore visibilità all’ex concorrente.

Vladimir Luxuria, nel ruolo di conduttrice, ha dovuto leggere un comunicato preparato dalla produzione. “Francesco Benigno, come sapete, non è più un concorrente dell’Isola” ha esordito. “Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti di Benigno, comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento, un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento. Un comportamento inaccettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa” ha poi proseguito.

Poi Luxuria ha comunicato la scelta: “Abbiamo deciso di non mostrare l’immagine dell’episodio in questione per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerabile”. Terminata la lettura del comunicato, però, Luxuria ha voluto fare una sua osservazione sull’accaduto.

“Io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. Penso che il fatto che noi non mostriamo queste scene – che non sono per niente esemplari perché le ho viste – sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci di non mostrare queste immagini” ha affermato.

L’Isola dei Famosi ha voluto concedere così una visibilità ridotta all’accaduto, per non alimentare la fame di protagonismo di Benigno. Luxuria in questo caso è voluta però intervenire in prima persona, limitandosi ad una precisazione che ha ritenuto necessaria per integrare il comunicato.

La vicenda pare dunque chiudersi così, dato che all’interno del programma l’accaduto non dovrebbe trovare più spazio. L’unico che a questo punto potrà cercare nuova visibilità e clamore mediatico è Benigno.