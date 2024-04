Perché Aras Senol e Greta Zuccarello sono assenti alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024?

I telespettatori de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘ hanno notato una doppia assenza nel corso della seconda puntata dell’11 aprile. Aras Senol e Greta Zuccarello (leader mancata del primo appuntamento del reality di Canale 5), questa sera, non erano presenti in Palapa con gli altri compagni d’avventura (Qui, il video).

Cosa è successo all’attore e alla ballerina? I due naufraghi, nei giorni scorsi, sono rientrati in albergo perché sono risultati positivi al Covid. Sono asintomatici ma per rientrare in gioco devono negativizzarsi. Vladimir Luxuria ha rassicurato il pubblico sulle loro condizioni di salute. Come da protocollo sono stati fatti dei tamponi di controllo al resto del gruppo. Sono tutti negativi.

Durante il collegamento, la padrona di casa ha informato Greta e Aras sul nuovo leader: si tratta di Edoardo Stoppa che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte degli altri isolani. Battendo, all’ultimo minuto, Valentina Vezzali, vincitrice della prova in apnea.

Luxuria: “Non demoralizzatevi, questo è solo un arrivederci non è certo un addio. Greta so quando tu ci tiene. E’ solo una parentesi, uno stop momento. Non vediamo l’ora di rivederti. Aras, voglio dirti che come succede in alcuni film e soap opera, sembra che, ad un certo punto, l’eroe non ce la fa, ma alla fine l’eroe ce la farà, Vi aspettiamo qui”.

