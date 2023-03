Cast definito e quindi tutto pronto per l’edizione 2023 de L’isola dei famosi, il reality show che partirà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, che è già apparsa in un promo per lanciare il programma. Saranno dieci puntate, tutte in onda di lunedì, per questo programma che vedrà parzialmente rinnovato il parco opinionisti con l’arrivo di Enrico Papi che affiancherà la confermata Vladimir Luxuria. Inviato in Honduras è stato confermato il buon Alvin, che ormai conosce a menadito la location ed il mestiere di inviato di questo programma prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano del gruppo televisivo Banijay, dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Dicevamo di cast definito e vediamo insieme la lista finale dei concorrenti che cercheranno di aggiudicarsi il primo posto in questa edizione 2023 de L’isola dei famosi. Partiamo con il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone che sarà in campo con il compagno Simone Antolini. Abbiamo poi in gara i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Quindi il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l’ex suora Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta. Proseguiamo con l’ex rugbista Andrea Lo Cicero ed il blogger Gian Maria Sainato.

Vedremo poi in gara nell’isola in Honduras anche la coppia musicale e nella vita dei Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi la modella brasiliana Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery. Completano poi il cast del programma condotto da Ilary Blasi la conduttrice Nathaly Caldonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento.

Tutti loro dunque saranno in competizione a partire da lunedì 17 aprile per 10 settimane in Honduras per aggiudicarsi il titolo di campione de L’isola dei famosi 2023. Appuntamento dunque lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia per la premiere condotta da Ilary Blasi, con Enrico Papi, Vladimir Luxuria e Alvin de L’isola dei famosi 2023.