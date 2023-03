E’ davvero partito il motore della nuova edizione dell’Isola dei famosi, la numero diciassette, che partirà nei lunedì sera di Canale 5 subito dopo la fine del Grande fratello vip 7, la cui finale è prevista, come è noto, per lunedì 3 aprile 2023 in prima serata sulla rete ammiraglia del gruppo commerciale televisivo fondato da Silvio Berlusconi. Vi abbiamo dato conto da queste parti dell’approdo in studio a Milano nelle vesti di opinionista del bello e bravo Enrico Papi che affiancherà Vladimir Luxuria, sostituendo Nicola Savino passato a Tv8.

Vi abbiamo poi dato conto anche di nove nuovi concorrenti di questo reality show, la coppia nella vita formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina che trionfò a The voice of Italy 2014. Poi Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento. Le news relative a questo programma però non terminano qui, siamo in grado anche di sciogliere la prognosi relativa all’inviato di questa trasmissione, ruolo questo di cui si è scritto molto in questi mesi sui media.

Si era parlato dell’approdo nell’Isola dei famosi 2023 nel ruolo di inviato di Paolo Ciavarro, ma non solo, era pure uscita l’ipotesi, davvero poco credibile, dell’arrivo dell’attore turco Can Yaman come inviato di questa trasmissione, insieme a quella di Filippo Bisciglia, noto ultimamente per aver raccontato le vicende dei protagonisti delle ultime edizioni di Temptation island. Alla fine della fiera niente di tutto questo, infatti rivedremo come inviato dell‘Isola dei famosi il buon Alvin, che qualcuno aveva anche posizionato sulla poltrona di opinionista di questo programma al posto del fuori uscito Nicola Savino, ruolo questo, come vi abbiamo anticipato da queste colonne, poi assegnato appunto ad Enrico Papi.

Fra i naufraghi, dopo le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, possiamo confermarvi la presenza delle sorelle Elga e Serena Enardu. Ex protagoniste del programma di varietà del pomeriggio feriale di Canale 5 Uomini e donne, dunque le due sorelle sbarcheranno nell’ Isola dei famosi in Honduras. Ma siamo in grado anche di darvi la presenza nel cast dell’Isola dei famosi 2022 dell’attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, che ricordiamo fra i concorrenti di Ballando con le stelle 16. Non è tutto nel cast del programma ci sarà anche a modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021. Fra i concorrenti che possiamo confermarvi nel cast dell’Isola ’23 ci sono anche il modello Gian Maria Sainato e il conduttore tv Marco Predolin.

Alvin dunque conserva anche per questa nuova edizione in arrivo il ruolo di inviato dell’Isola dei famosi, anche questa volta diretta e condotta da Ilary Blasi, in arrivo nei lunedì di Canale 5 dal 17 di aprile.