L’Isola Dei Famosi 2023, il promo ufficiale: “Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui” (video)

Durante un break pubblicitario della semifinale del ‘Grande Fratello Vip 7’, in onda, stasera, lunedì 27 marzo 2023, è stato trasmesso, per la prima volta, il promo ufficiale della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2023’ con protagonista, la conduttrice Ilary Blasi. Il reality show, con inviato Alvin ed in studio, in qualità di opinionista Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, aprirà ufficialmente i battenti, il prossimo 17 aprile 2023, sempre, in prima serata, su Canale 5.

L'Isola dei Famosi Cecchi Paone: “Vado all’Isola con Simone. Di lui mi piace il cu*o, vorrei sposarlo”

La presentatrice si cala negli inediti panni di naufraga offrendo dei preziosi consigli ai nuovi concorrenti:

Amati naufraghi… per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io. Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso… per me, vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è… un colpo secco e deciso proprio così… Va beh… basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui.

L’Isola dei Famosi 2023, i naufraghi

Chi sarà l’erede di Nicolas Vaporidis, trionfatore dell’ultima stagione de ‘L’Isola dei Famosi’. Prenderanno parte, quest’anno, a ‘L’Isola dei famosi’, Alessandro Cecchi Paone (per la terza volta) con il fidanzato Simone Antolini, le gemelle Serena ed Elga Enardu, Pamela Camassa (fidanzata di Filippo Bisciglia), Marco Mazzoli e Paolo Noise de ‘Lo Zoo di 105’, Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), Gianmarco Onestini (fratello di Luca del ‘GF Vip 7’, Fiore Argento (sorella di Asia e figlia di Dario), Marco Predolin, Gian Maria Sainato, Christopher Leoni, Claudia Motta (ex volto di ‘Tiki Taka’), Helena Prestes (già concorrente di ‘Pechino Express’ in coppia con Nikita dell’ultimo Grande Fratello Vip’).