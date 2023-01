Sta per terminare l’avventura di Lingo su La7, almeno per questa stagione. L’ultima puntata del quiz di Caterina Balivo, salvo variazioni di palinsesto, andrà in onda sabato 28 gennaio, come sempre a partire dalle ore 18.50.

Cosa succederà nei giorni a seguire? Stando a quanto risulta a TvBlog, La7, per alimentare la fidelizzazione del pubblico (cresciuto, seppur leggermente, nel corso dei mesi, come vi abbiamo raccontato nel focus ascolti di alcuni giorni fa) nei confronti di un titolo nuovo (sebbene il format non lo sia per nulla, neanche per la tv italiana), avrebbe deciso di programmare nelle successive tre settimane nella fascia del preserale dei mashups di Lingo, ossia repliche rimontate di alcune delle 100 puntate già andate in onda.

E poi? E poi si vedrà. Al momento l’intenzione della direzione di rete, nella persona di Andrea Salerno, sarebbe di confermare in palinsesto nella prossima stagione la trasmissione prodotta da Stand By Me. Tuttavia, ai piani più alti di La7, leggasi l’editore Urbano Cairo, ci sarebbero perplessità rispetto soprattutto ai costi dell’operazione.

Ad oggi, la sensazione è che difficilmente Lingo tornerà in onda con puntate originali su La7. Ma, come è evidente, la situazione è in itinere e tutto può succedere da qui a settembre prossimo.

Intanto, dalle parti di La7 si registra soddisfazione nelle ultime ore non soltanto perché – come recita il comunicato diffuso stamattina – “nell’anno 2022 è risultata essere la sesta rete assoluta in prime time (20.30/22.30) con il 4,82% (+4%), davanti a Retequattro” e perché “nella giornata (07.00/02.00) la share è stata del 3,72%, permettendo alla rete di essere la tv generalista che cresce di più (+10%)“, ma anche per la bella puntata di Atlantide di ieri sera incentrata interamente sulla mafia e seguita da 800.000 telespettatori per una ottima share del 5.78%