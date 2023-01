Torniamo a parlarvi di Lingo – Parole in gioco, il game show condotto da Caterina Balivo che ha debuttato lo scorso settembre nel preserale de La7 e che va in onda dal lunedì al sabato alle 18:50. Inizialmente era previsto che dello show – il primo game del preserale per la rete di Cairo – andassero in onda un centinaio di puntate, fino al 28 gennaio prossimo, in modo da coprire una parte della stagione. Da quel che ha appreso TvBlog, invece, il programma non si fermerà e continuerà ad andare in onda senza interruzioni fino alla fine della stagione tv, o giù di lì. Nessuna interruzione, dunque, nessuna pausa in vista di eventuali conferme: la stagione di Lingo continua senza soluzione di continuità, procedendo anche nell’Inverno e nella Primavera televisiva.

Una decisione questa che potrebbe essere stata presa dalla rete in virtù degli ascolti registrati. La fascia preserale di La7 è stata tradizionalmente affidata a serie tv, per lo più europee, o a documentari: una programmazione di fatto residuale, accesa solo in occasione degli speciali del TgLa7, ovvero delle varie forme di Maratona Mentana in onda per seguire le tornate elettorali o gli eventi di stretta attualità. In questi casi, Lingo ha lasciato il posto al direttore del TgLa7. Ma per il resto il game ha un suo seguito e ha creato una certa abitudine di ascolto, come mostrano anche i dati analizzati qualche giorno fa dal nostro HIT.

Fatto sta che il programma dedicato alle parole e alla lingua continua la sua programmazione, che finora ha visto anche puntate speciali con celebrities in veste di concorrenti. Di fatto una conferma in corso d’opera per Lingo – Parole in gioco.