Linea verde domenica, conferma per Beppe Convertini e Peppone su Rai1

Con ascolti in termini di share paragonabili agli anni novanta, in un panorama televisivo attuale completamente cambiato rispetto a quello di trenta anni fa, Linea verde, lo storico appuntamento domenicale con il settimanale di agricoltura, territorio ed ambiente della prima rete della televisione di Stato vede riconfermata la sua leadership del mezzogiorno festivo e anzi ulteriormente rafforzata.

Scontata e d’obbligo dunque la conferma della strana coppia alla sua conduzione. I Jack Lemmon e Walter Matthau della domenica mezzogiorno di Rai1, alias Giuseppe Convertini e Peppone (Giuseppe Calabrese) sono dunque confermati alla guida del più prestigioso fra i tanti appuntamenti di Linea verde nel palinsesto della prima rete della Rai, ovvero quello del mezzogiorno del giorno di festa, in onda subito dopo l’Angelus del Santo Padre. Oggi, giorno di Pasqua, dopo la Benedizione Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco, la puntata sarà dedicata al Canavese.

Una coppia su cui alcuni non scommettevano, che invece ha centrato in pieno l’obbiettivo, anzi superandolo anche fra chi li ha scelti, ormai un po’ di tempo fa, in questo ruolo. Giuseppe Convertini, impegnato nella prossima estate su più fronti, abituato ad altro tipo di televisione, squisitamente più d’intrattenimento, ha saputo, strada facendo, mettersi intelligentemente al servizio del programma, creando così un rapporto anche da spalla con il buon Peppone che a sua volta ha saputo crearsi un personaggio, in un mix di bonomia e autorevolezza rispetto ai temi di questo programma, che ha conquistato il pubblico.

Insomma una strana coppia che, come nel celebre film di Gene Saks, ha saputo amalgamarsi e trovare la giusta alchimia, in un clima che li vede entrambi ormai a proprio agio. Ovvia quindi la decisione dei vertici Rai di confermarli alla guida di Linea verde domenica, il cui appuntamento resta ovviamente confermato anche per la prossima stagione televisiva, ogni domenica, dalle ore 12:20 subito dopo l’Angelus del Santo Padre da piazza San Pietro, con la conduzione di Giuseppe Covertini e Peppone, naturalmente su Rai1.