Nuove conferme in arrivo per Beppe Convertini. Il conduttore pugliese, ormai da qualche anno volto di punta della Rai, sarà protagonista anche della prossima estate televisiva. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, Convertini sarà il conduttore della seconda edizione di Azzurro. Storie di mare, branded content dedicato al mare, alle sue bellezze, alle sue ricchezze, alla sua tutela. Confermata la collocazione in palinsesto, ossia la domenica mattina su Rai1. Probabilmente la trasmissione andrà in onda a partire da luglio. Le puntate previste, sempre stando alle indiscrezioni in nostro possesso, dovrebbero essere più di quelle della scorsa estate (furono 4, con dati di ascolto in crescita e chiusura al 20% di share).

Ma non è finita qui. Per Beppe Convertini, infatti, nell’estate 2022 dovrebbe arrivare una piacevole novità. Si tratterebbe di una nuova versione di Linea Verde, dal titolo Linea Verde 100, programma dedicato ai centenari e alla longevità.

Il brand Linea Verde affollerà il palinsesto estivo della rete diretta da Stefano Coletta con una serie di spin-off. Secondo quanto ci risulta, lo schema dovrebbe essere il seguente (salvo sorprese): Linea Verde Tour con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Mia Canestrini, Linea Verde Start con Federico Quaranta, Linea Verde Explora con Federico Quaranta e Sarah Castellana, Linea Verde Discovery con Federico Quaranta, Linea Verde Estate con Angela Rafanelli e Peppone, Linea Verde Sentieri con Daniela Ferolla e Lino Zani e Linea Verde Vacanze con Tinto (come anticipato dal nostro Hit) e probabilmente una figura femminile non ancora individuata.

Tornando a Beppe Convertini, nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità, ma sembra praticamente sicura la sua riconferma anche nella versione autunnale di Linea Verde (domenica scorsa la puntata è stata vista da oltre 3.720.000 spettatori, per una share del 22.4%). Intanto, c’è una estate lavorativa particolarmente intensa tutta da affrontare.