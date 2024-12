I buoni ascolti fanno sperare in un seguito, per cui la protagonista Lunetta Savino è già pronta a rimettersi la toga

Libera 2, seconda stagione della serie tv in onda su Raiuno e in streaming su RaiPlay, si farà? Con il quarto appuntamento di oggi, martedì 10 dicembre 2024, si conclude la prima stagione della nuova serie tv che, a metà tra legal drama, giallo e family, ha riportato in tv con un ruolo da protagonista Lunetta Savino, a cui è toccato il compito di interpreta la protagonista, il giudice Libera Orlando.

Un personaggio che, su ammissione degli stessi sceneggiatori durante la conferenza stampa di presentazione della serie, è stato pensando avendo in mente proprio Lunetta Savino: l’attrice era legata al progetto prima ancora della fase finale della sceneggiatura, perciò gli autori hanno scritto questo personaggio sapendo già che sarebbe stata lei ad interpretarlo, rendendoglielo il più aderente possibile.

Gli ascolti della fiction Libera

E l’operazione è decisamente riuscita, a giudicare almeno dagli ascolti tv che la serie ha ottenuto durante la sua messa in onda. Nelle prime tre settimane di trasmissione (dunque per i primi sei episodi, su un totale di otto) la serie tv ha ottenuto una media di 3,3 milioni di telespettatori (share del 18,4%). Ascolti che hanno permesso a Libera di vincere sempre la sfida della prima serata.

Libera 2 si farà? Lunetta Savino dice di sì

Con questi numeri, viene da pensare che una seconda stagione di Libera sia più che probabile. Se da Rai Fiction (che co-produce con 11 Marzo Film) le bocche sono ancora cucite circa un seguito, chi ha già dato la propria disponibilità sono alcuni interpreti, in primis Lunetta Savino.

“Mi auguro possa esserci un seguito”, aveva detto l’attrice durante la conferenza stampa, auguri che ha ribadito anche a TvTalk, di cui è stata ospite proprio per parlare di Libera. Insomma, se Libera 2 si farà, la protagonista resterà lei. Resta da capire come evolverà la trama, dal momento che il mistero principale della prima stagione, ovvero la morte di Bianca, figlia della protagonista, avrà una soluzione con l’ultimo episodio. Libera potrebbe tornare con un nuovo giallo che attraverserà tutta la stagione, oppure dedicarsi a dei casi di puntata, esplorando così ancora di più il mestiere del giudice e le dinamiche all’interno del Tribunale di Trieste, città in cui è ambientata la fiction.

Quando va in onda Libera 2?

Su quando la seconda stagione di Libera potrebbe andare in onda, dobbiamo ipotizzare che il set potrebbe aprirsi nel corso del 2025, a seconda ovviamente degli impegni del cast. Potrebbe essere quindi probabile vedere Libera 2 in tv nella seconda parte del 2025, oppure nel 2026.

L’ultima puntata di Libera

Nell’ultima puntata della prima stagione, intanto, la protagonista continua a collaborare con Pietro Zanon (Mattia Martari) nelle indagini non ufficiali sull’omicidio della figlia, che fino a poco tempo prima si pensava fosse morta di overdose.

Pietro, che aveva avuto una relazione con Bianca e che è il padre di Clara (Daisy Pieropan), segue una soffiata e si reca da Sergio Covacich, che potrebbe avere delle informazioni utili. I due raggiungono uno dei suoi scagnozzi, Teschio che, diventando testimone scomodo, rischia di essere ucciso.

Proprio quando sembra essere vicina alla verità, Libera deve ricominciare da capo: Pietro e Teschio sono portati in Questura dall’ex marito Davide (Claudio Bigagli), ma Teschio poco dopo viene trovato senza vita. La protagonista deve cercare un terzo uomo per scoprire chi ha ucciso la figlia.